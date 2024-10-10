"Контролируют погоду": соратница Трампа обвинила демократов в разрушениях от урагана "Мильтон"

Сенатор Тейлор Грин из Джорджии своим заявлением о "контроле" над погодой вынудила даже коллег по Республиканской партии раскритиковать ее слова.

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Пока официальные лица США пытаются противостоять дезинформации о стихийных бедствиях, обрушившихся на страну, по меньшей мере три конгрессмена-республиканца осудили теории заговора, повторяемые их коллегами по партии. Скандал спровоцировала сенатор от Джорджии Марджори Тейлор Грин, страстная поклонница Дональда Трампа. Она заявила, что правительство США "манипулирует погодой" и делает это "без разрешения избирателей". Об этом пишет Reuters.

Ураган "Мильтон" разрушает Флориду

Марджори Тейлор Грин часто повторяет кремлевские нарративы о "нацизме в Украине". Она также выступала против предоставления Киеву новой военной помощи. Грин называет себя "христианской националисткой", не верит в эволюцию и изменения климата, призывала казнить Хиллари Клинтон и Барака Обаму, а ношение масок во время пандемии коронавируса сравнивала с Холокостом. Также она ненавидит Китай и призывала выслать всех китайцев из США, выступает за ношение оружия и против абортов.

Она использовала как свой официальный аккаунт в социальных сетях Конгресса, так и свой личный аккаунт для распространения теории заговора о том, что власти якобы контролируют погоду и именно они вызвали ураган "Мильтон".

"Спросите свое правительство, манипулируют ли погодой или контролируют ее. Вы когда-нибудь давали им разрешение делать это? Вы за это платите? Конечно, платите", — написала Грин в одном из таких постов на своем официальном аккаунте в понедельник.

Заявление сенатора Грин вызвало огромный резонанс

Примечательно, но после того, как ураган "Хелен" вызвал разрушения в нескольких американских штатах, Грин в октябре 2024 года опубликовала в сети "карту районов, пострадавших от урагана, с наложенной на нее избирательной картой политической партии, показывающей, как опустошение от урагана может повлиять на выборы", показав множество пострадавших районов, склонных к республиканской партии, а затем позже в тот же день написала: "Да, они могут контролировать погоду… Смешно, когда кто-то лжет и говорит, что это невозможно".

Член палаты представителей Чак Эдвардс, представляющий округ Северной Каролины, сильно пострадавший от наводнения, вызванного ураганом "Хелен" в конце сентября, раскритиковал "возмутительные слухи", распространяемые "ненадежными источниками, пытающимися сеять хаос".

Эдвардс не называл имя Марджори, но всем стало ясно о ком речь.

"Никто не может контролировать погоду. Пожалуйста, убедитесь, что вы проверяете факты, которые читаете в Интернете, с помощью авторитетного источника", — отметил он.

Ураган "Мильтон" разрушает Флориду

Представитель Карлос Хименес, республиканец из Флориды, представляющий самую южную часть штата, также осудил теории заговора.

"Экстренная новость", — написал он в среду в социальных сетях, напрямую отвечая на пост Грина. "Люди не могут создавать или контролировать ураганы. Любому, кто думает, что может, нужно проверить голову".

Сенатор США Том Тиллис, республиканец, представляющий Северную Каролину, также заявил, что это нужно прекратить.

На брифинге в среду президент-демократ Джо Байден раскритиковал бывшего президента-республиканца Дональда Трампа за то, что тот возглавил "натиск лжи", и назвал комментарии Грин "странными" и "смешными".

"Это должно прекратиться. В такие моменты нет красных или синих штатов", — сказал Байден.

Напомним, ураган "Мильтон" может стать самым разрушительным ураганом за последние сто лет и даже превзойти ураган "Катрина", который почти уничтожил Новый Орлеан. Предчувствие неминуемой катастрофы даже вызвало слезы на глазах у синоптика, который в эфире телеканала NBC 6 South Florida озвучивал неутешительный прогноз погоды для штата Флорида.