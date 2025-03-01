"Думає, що він Бог": як зірки відреагували на суперечку Зеленського з Трампом (фото, відео)

Співаки Володимир Дантес і Євген Галич присвятили президенту США пісні, а Monatik — іронічну казку. Американські знаменитості зізнались, що їм соромно за нову адміністрацію, та висловили підтримку Україні.

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28 лютого у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом, яка закінчилась достроково після суперечки політиків під камерами. Фокус зібрав реакції закордонних та українських зірок на цю подію.

Зеленський вступив у суперечку з Трампом: реакція закордонних зірок

Американська акторка, відома у ролі Фібі Галлівел в серіалі "Усі жінки — відьми", Алісса Мілано заявила, що відчуває біль українського народу та закликала усіх, хто вірить у демократію, допомогти в боротьбі проти фашизму.

Лікарка та авторка бестселерів Кіммері Мартін звернулась до українців та видавництва Vivat, запевнивши, що американці "соромляться зради свого уряду".

"Мені так шкода", — додала Мартін.

Публікація Кіммері Мартін Фото: Скриншот

Американський письменник та комік Крістофер Б'юлман назвав Трампа "ідіотом-зрадником" та "продажним", зауваживши, що він намагається "догодити своєму босу в Кремлі".

"Жоден із них не мав ані граму характеру чи мужності людини, яку намагалися принизити. Найтемніші дні, які я коли-небудь бачив у керівництві. Конфуз у Білому домі був чистим театром для однієї аудиторії", — заявив Б'юлман.

З його слів, американські політики "влаштували засідку" для українського лідера, щоб спровокувати його й звинуватити, а потім використати це як привіт і "кинути Україну вовкам".

"Наше керівництво скомпрометовано. Нічим іншим не можна пояснити їхню мерзенну, послідовну і цілком передбачувану покірність Росії", — додав письменник.

Американський космонавт Скотт Джозеф Келлі опублікував прапор України та перелічив факти про війну. Зокрема, те, що президент РФ Володимир Путін — диктатор і вбивця, нападником була Росія, а США виступала проти тиранів.

"Це не те, ким ми є як нація. Ганебно", — підкреслив Келлі.

Американська акторка Елізабет Бенкс опублікувала прапор України та висловила свою підтримку. Також синьо-жовтий прапор опублікував на своїй сторінці американський комік Бен Стіллер, відомий багатьом за головною роллю у фільмі "Ніч у музеї".

Американський актор Міша Коллінз, який зіграв ангела Кастіела в серіалі "Надприродне", висловив вдячність Зеленському та усій Україні за стійкість перед "хуліганами".

Публікація Міши Коллінза Фото: Скриншот

"Я побачив двох пихатих, зрадливих боягузів, які намагалися змусити відважного лідера поцілувати їхні персні. Так соромно за свою країну", — зізнався Коллінз.

Зеленський вступив у суперечку з Трампом: реакція українського шоубізу

Український співак і телеведучий Володимир Дантес присвятив Трампу пісню.

Попередження: відео містить нецензурну лексику

"Такий високий чоловік, так багато досвіду. В його пальцях всі ляльки, каже завжди правду. Він проти диктатури, він сильний і проти цензури", — йдеться у куплеті, записаному Дантесом.

Далі за текстом співак обіцяє бути щирим, після чого називає президента США л*хом, використовуючи нецензурну лексику.

"Він думає, що він Бог", — йдеться у приспіві.

Дантес поскаржився, що у TikTok його пісню видалили за "сексуальне переслідування". Також він опублікував нецензурний текст про зустріч, в якому зазначив, що "ненавидить, коли роблять нас винними в тому, що на нас напали". Співак висловив свою підтримку Зеленському, закликавши його триматись.

Публікації Володимира Дантеса Фото: Скриншот Публікації Володимира Дантеса Фото: Скриншот

"Міняйте гривні на гривні", — порадив Дантес в іншій публікації.

Публікація Володимира Дантеса Фото: Скриншот

Співачка Jerry Heil поділилась, що новини про події у Вашингтоні її шокували.

"Прийшла додому, прочитала новини, лежу в пальто і не можу поворухнутись…", — написала вона.

Публікація Jerry Heil Фото: Скриншот

Співак і танцюрист Monatik відреагував на суперечку лідерів казкою "про горіх і апельсин". За сюжетом, апельсин вважав себе міцним як горіх і почав звинувачувати горіхи у скоєнні гріха, а сам не помітив, як у нього проник "хгибак".

"Поки помаранчевий, бризкався від гніву, той хгибак під шкурою зʼїв вже половину. Половина апельсина, в карти грати захотіла, а горіх у них не грає, не горіха діло. Це заділо апельсин", — йдеться в іронічній казці.

У фіналі порожній апельсин згнив, а жадібний "хгибак" — здох.

"Хто ж то знав, що буде так? Ну горіх, можливо, знав, нехай кожен знає. Поки один гучно бреше, інший захищає", — підсумував автор.

Також пісню, присвячену "маразматику Трампу", опублікував соліст рок-гурту O.Torvald Євген Галич. Композиція містить нецензурну лексику та критикує очільника Білого дому за залежність від Путіна, а закінчується закликом до боротьби.

Попередження: відео містить нецензурну лексику

Співачка KOLA обмежилась жартом про те, як себе відчувають українці після зустрічі Зеленського з Трампом.

Публікація KOLA Фото: Скриншот

Нагадаємо, співзасновник Monobank Олег Гороховський на тлі новин про сварку лідерів США й України оголосив збір на ядерну зброю. Приблизно за 10 годин українці задонатили 10 мільйонів гривень.

Раніше Фокус публікував реакції політиків на суперечку у Білому домі. Зокрема, американський мільярдер Ілон Маск, що президент України Володимир Зеленський знищив себе в очах американців.