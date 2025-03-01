"Думає, що він Бог": як зірки відреагували на суперечку Зеленського з Трампом (фото, відео)
Співаки Володимир Дантес і Євген Галич присвятили президенту США пісні, а Monatik — іронічну казку. Американські знаменитості зізнались, що їм соромно за нову адміністрацію, та висловили підтримку Україні.
28 лютого у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом, яка закінчилась достроково після суперечки політиків під камерами. Фокус зібрав реакції закордонних та українських зірок на цю подію.
Зеленський вступив у суперечку з Трампом: реакція закордонних зірок
Американська акторка, відома у ролі Фібі Галлівел в серіалі "Усі жінки — відьми", Алісса Мілано заявила, що відчуває біль українського народу та закликала усіх, хто вірить у демократію, допомогти в боротьбі проти фашизму.
Лікарка та авторка бестселерів Кіммері Мартін звернулась до українців та видавництва Vivat, запевнивши, що американці "соромляться зради свого уряду".
"Мені так шкода", — додала Мартін.
Американський письменник та комік Крістофер Б'юлман назвав Трампа "ідіотом-зрадником" та "продажним", зауваживши, що він намагається "догодити своєму босу в Кремлі".
"Жоден із них не мав ані граму характеру чи мужності людини, яку намагалися принизити. Найтемніші дні, які я коли-небудь бачив у керівництві. Конфуз у Білому домі був чистим театром для однієї аудиторії", — заявив Б'юлман.
З його слів, американські політики "влаштували засідку" для українського лідера, щоб спровокувати його й звинуватити, а потім використати це як привіт і "кинути Україну вовкам".
"Наше керівництво скомпрометовано. Нічим іншим не можна пояснити їхню мерзенну, послідовну і цілком передбачувану покірність Росії", — додав письменник.
Американський космонавт Скотт Джозеф Келлі опублікував прапор України та перелічив факти про війну. Зокрема, те, що президент РФ Володимир Путін — диктатор і вбивця, нападником була Росія, а США виступала проти тиранів.
"Це не те, ким ми є як нація. Ганебно", — підкреслив Келлі.
Американська акторка Елізабет Бенкс опублікувала прапор України та висловила свою підтримку. Також синьо-жовтий прапор опублікував на своїй сторінці американський комік Бен Стіллер, відомий багатьом за головною роллю у фільмі "Ніч у музеї".
Американський актор Міша Коллінз, який зіграв ангела Кастіела в серіалі "Надприродне", висловив вдячність Зеленському та усій Україні за стійкість перед "хуліганами".
"Я побачив двох пихатих, зрадливих боягузів, які намагалися змусити відважного лідера поцілувати їхні персні. Так соромно за свою країну", — зізнався Коллінз.
Зеленський вступив у суперечку з Трампом: реакція українського шоубізу
Український співак і телеведучий Володимир Дантес присвятив Трампу пісню.
"Такий високий чоловік, так багато досвіду. В його пальцях всі ляльки, каже завжди правду. Він проти диктатури, він сильний і проти цензури", — йдеться у куплеті, записаному Дантесом.
Далі за текстом співак обіцяє бути щирим, після чого називає президента США л*хом, використовуючи нецензурну лексику.
"Він думає, що він Бог", — йдеться у приспіві.
Дантес поскаржився, що у TikTok його пісню видалили за "сексуальне переслідування". Також він опублікував нецензурний текст про зустріч, в якому зазначив, що "ненавидить, коли роблять нас винними в тому, що на нас напали". Співак висловив свою підтримку Зеленському, закликавши його триматись.
"Міняйте гривні на гривні", — порадив Дантес в іншій публікації.
Співачка Jerry Heil поділилась, що новини про події у Вашингтоні її шокували.
"Прийшла додому, прочитала новини, лежу в пальто і не можу поворухнутись…", — написала вона.
Співак і танцюрист Monatik відреагував на суперечку лідерів казкою "про горіх і апельсин". За сюжетом, апельсин вважав себе міцним як горіх і почав звинувачувати горіхи у скоєнні гріха, а сам не помітив, як у нього проник "хгибак".
"Поки помаранчевий, бризкався від гніву, той хгибак під шкурою зʼїв вже половину. Половина апельсина, в карти грати захотіла, а горіх у них не грає, не горіха діло. Це заділо апельсин", — йдеться в іронічній казці.
У фіналі порожній апельсин згнив, а жадібний "хгибак" — здох.
"Хто ж то знав, що буде так? Ну горіх, можливо, знав, нехай кожен знає. Поки один гучно бреше, інший захищає", — підсумував автор.
Також пісню, присвячену "маразматику Трампу", опублікував соліст рок-гурту O.Torvald Євген Галич. Композиція містить нецензурну лексику та критикує очільника Білого дому за залежність від Путіна, а закінчується закликом до боротьби.
Співачка KOLA обмежилась жартом про те, як себе відчувають українці після зустрічі Зеленського з Трампом.
Нагадаємо, співзасновник Monobank Олег Гороховський на тлі новин про сварку лідерів США й України оголосив збір на ядерну зброю. Приблизно за 10 годин українці задонатили 10 мільйонів гривень.
Раніше Фокус публікував реакції політиків на суперечку у Білому домі. Зокрема, американський мільярдер Ілон Маск, що президент України Володимир Зеленський знищив себе в очах американців.