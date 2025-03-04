Отыскали адрес: журналист, который спрашивал Зеленского о костюме, пожаловался на угрозы (видео)

Неизвестные лица откуда-то узнали его домашний адрес, отметил бойфренд трампистки Тейлор Грин. Теперь ему звонят и подбрасывают письма с угрозами чуть ли не под дверь.

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Американский журналист Брайан Гленн, бойфренд сенатора-республиканки и трампистки Марджори Тейлор Грин, рассказал об угрозах, которые озвучивают неизвестные лица. Он не понимает, почему ему угрожают, и боится за собственную жизнь и здоровье. Свои жалобы Гленн, который спрашивал президента Украины о "не том" костюме, озвучил в комментарии агентству BBC.

Гленн стал мишенью злоумышленников после того, как поинтересовался у президента Украины Владимира Зеленского, почему тот не надел официальный костюм для визита в Белый дом и для разговора с президентом США Дональдом Трампом. Журналист заявил, что теперь видит тысячи комментариев с угрозами. Кроме того, его беспокоят телефонные звонки, а в доме сидят полицейские.

"Я знаю о тысячах и десятках тысяч комментариев в соцсетях об угрозах смертью, звонках. Не знаю, как они достали мой номер. Это повлияло на мою личную жизнь. Сейчас у меня дома есть полицейское подразделение, потому что люди говорят, что найдут меня и нанесут мне вред", — заявил Брайан.

Кроме того, журналист пояснил, что на самом деле его вопрос не следует воспринимать как "язвительный комментарий". По его словам, он всего лишь хотел понять, осознал ли украинец, в каком месте находился.

"Думаю, мир воспринял это как язвительный комментарий. На самом деле это не было моим намерением. Я лишь хотел проверить, понимает ли он уровень уважения к Овальному кабинету", — уточнил он.

Также Глен согласился, что Зеленский хочет мира, а в Украине идет война. Впрочем, это "не война не в западном крыле или в Овальном кабинете в Вашингтоне", подчеркнул журналист.

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля — детали

Отметим, 28 февраля состоялся визит Владимира Зеленского в США и общение с Дональдом Трампом. Во время встречи состоялся публичный спор в Овальном кабинете. После спора американцы отменили заключение соглашения об украинских полезных ископаемых и заявили, что якобы президент Украины не готов к миру.

На видео из Белого дома можно услышать и увидеть все детали спора. Сначала политики давали спокойные комментарии, но в какой-то момент Брайан Гленн спросил, почему Зеленский не в официальном костюме. В ответ президент Украины заявил, что переоденется в гражданское после завершения войны.

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля — вопрос о костюме

Позже выяснилось, что Брайан — бойфренд республиканки Марджори Тейлор Грин, которая высмеивает войну в Украине и постоянно подчеркивает, что США не должны помогать украинцам. Например, весной 2024 года она заявила, что в Украине якобы работают биолаборатории, а демократам, которые проголосовали за военную помощь, следует пойти в ВСУ.

Напоминаем, 4 марта Белый дом объявил о полной отмене военной помощи Украине: Фокус разобрался, о какой номенклатуре вооружения идет речь. Тем временем Зеленский написал в X, что готов извиниться за поведение 28 февраля, и озвучил первые шаги для перемирия.