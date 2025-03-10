"Спрямована на знищення": атаку на мережу Х здійснювали з українських IP-адрес, — Маск

Відповідальність за кібератаку взяла на себе пропалестинська хакерська група, яка нещодавно атакувала аеропорт Лос-Анджелеса та міністерство оборони ОАЕ.

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Ілон Маск заявив, що Україна може бути причетна до кібератаки на соцмережу X. Про це Маск сказав під час інтерв'ю на телеканалі Fox Business.

"Ми не впевнені що саме сталось. Але це була масована атака спрямована на знищення системи Х, що має зв'язок з IP-адресами, які походять з території України", — сказав Маск.

Він також підкреслив, що наразі не має остаточних висновків спеціалістів.

Збій у мережі Х

10 березня Ілон Маск заявив, що на мережу Х була здійснена масштабна кібератака, через яку користувачі по всьому світу періодично не могли отримати доступ до цієї соцмережі.

"Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика скоординована група, або країна", — зазначив Маск.

Пропалестинські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на мережу Х

Як пише видання Newsweek, відповідальність за кібератаку на соцмережу X вже взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team.

"Хакерська група Dark Storm Team взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку на платформу", — йдеться у повідомленні.

Ця хакерська група виникла у 2023 році та відома своїми атаками на країни НАТО, Ізраїль та держави, які підтримують Ізраїль.

Її учасники мають пропалестинський фокус і здійснюють цілеспрямовані кібернапади на інфраструктурні об’єкти, сайти й організації у США, Україні, ОАЕ та Ізраїлі.

Зокрема за останній місяць Dark Storm Team успішно атакувала критично важливі об’єкти інфраструктури, включно з міжнародним аеропортом Лос-Анджелеса (LAX), портом Хайфи в Ізраїлі та міністерством оборони ОАЕ.

Нагадаємо, 9 березня кияни повідомляли в мережі про масові збої у роботі Visa та Mastercard. Люди не могли розрахуватися банківськими картками в магазинах.

Ілон Маск 9 березня заявляв, що ЗСУ не витримають вимкнення Starlink і його супутникова система є "кістяком української армії".