Кістяк української армії: Маск заявив, що ЗСУ не витримають вимкнення Starlink

Ілон Маск заявив, що, не відключаючи супутниковий інтернет Силам оборони, він вступив у двобій за Україну з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Старший радник адміністрації президента США Дональда Трампа, інженер та мільярдер Ілон Маск вважає, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне супутниковий інтернет Starlink для Сил оборони. Про це власник компанії SpaceX написав у соцмережі Х.

"Я буквально викликав Путіна на двобій за Україну, і моя система Starlink є кістяком української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув", — написав Маск.

Він також зазначив, що його нудить від думки про те, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона, за його словами, перебуває.

"Кожен, кому це дійсно небайдуже, хто дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася", — зауважив Ілон Маск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французький оператор Eutelsat готовий замінити Starlink в Україні. Мережа OneWeb Eutelsat налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 кілометрів над землею, а 7000 супутників Starlink знаходяться нижче, на відстані 550 кілометрів.

Згодом стало відомо, що експерт назвав єдину альтернативу інтернету для ЗСУ замість Starlink. За словами Сергія Флеша, швидкість супутникового інтернету OneWeb можна порівняти зі Starlink, проте тарифи значно вищі для приватних осіб.