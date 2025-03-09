Костяк украинской армии: Маск заявил, что ВСУ не выдержат отключения Starlink

Илон Маск заявил, что, не отключая спутниковый интернет Силам обороны, он вступил в поединок за Украину с президентом России Владимиром Путиным.

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Старший советник администрации президента США Дональда Трампа, инженер и миллиардер Илон Маск считает, что фронт в Украине развалится, если он выключит спутниковый интернет Starlink для Сил обороны. Об этом владелец компании SpaceX написал в соцсети Х.

"Я буквально вызвал Путина на поединок за Украину, и моя система Starlink является костяком украинской армии. Вся их линия фронта разрушилась бы, если бы я ее выключил", — написал Маск.

Он также отметил, что его тошнит от мысли о том, что Украина неизбежно проиграет из-за многолетней бойни в патовой ситуации, в которой она, по его словам, находится.

"Каждый, кому это действительно небезразлично, кто действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", — отметил Илон Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что французский оператор Eutelsat готов заменить Starlink в Украине. Сеть OneWeb Eutelsat насчитывает более 600 спутников на орбите на высоте 1200 километров над землей, а 7000 спутников Starlink находятся ниже, на расстоянии 550 километров.

Впоследствии стало известно, что эксперт назвал единственную альтернативу интернету для ВСУ вместо Starlink. По словам Сергея Флеша, скорость спутникового интернета OneWeb сопоставима со Starlink, однако тарифы значительно выше для частных лиц.