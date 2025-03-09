Масові збої у роботі Visa та Mastercard в Києві: в супермаркетах неможливо розрахуватись карткою

У столичних магазинах неможливо здійснити безготівковий розрахунок. Платіжні системи Visa та Mastercard не працюють.

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У неділю, 9 березня, в Україні зафіксовані збої у роботі платіжних систем Visa та Mastercard. Про це повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, як наголошується, у Києві неможливо розрахуватися банківською картою в магазинах. А банкомати, за попередньою інформацією, не працюють.

При цьому, як зазначається, не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay, але переказати гроші через електронний додаток можна.

У "Приватбанку" поінформували, що наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій.

Водночас фахівці фінансової установи вже займаються усуненням несправностей.

Видання "РБК-Україна" інформує, що збій стався на рівні VISA і Mastercard не тільки в Україні, але ще в Грузії та інших країнах. Офіційної інформації про причини збою наразі немає.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року багато користувачів не могли авторизуватись у застосунку "ПриватБанку" для банкінгу, хоча буквально за годину до збою клієнти здійснювали потрібні операції. В банку перепросили у клієнтів за незручності та попросили оновити сторінку додатка за деякий час.

Також Фокус писав, що клієнтка державного "ПриватБанку" зіткнулася з неприємною ситуацією, коли банкомат списав велику суму з картки, але не видав готівку. Тоді в банку уточнили, що повернення коштів у таких випадках можливе тільки після рішення платіжної системи, на що може піти від 45 до 120 днів. Сам банк ніяк не може прискорити цю процедуру.