Ні відправити, ні отримати посилку: у роботі Нової пошти стався масштабний збій

Відомо, що крім роботи відділень також "висить" програма компанії. Поки що на сторінках в соцмережах компанії про збій і його причини не повідомляли.

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В роботі Нової пошти стався масштабний збій. Через порушення роботи клієнти не можуть відправити і отримати посилки. Про це повідомили в соцмережах.

"Масштабний збій на Новій пошті. Пишуть, що у відділеннях не можуть ні прийняти, ні видати посилку – система висить", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляють що "висить" додаток Нової пошти.

Поки що на сторінках в соцмережах компанії про збій і його причини не повідомляли.

Нагадаємо, що хакери РФ зламали український інтернет-провайдер і "приєднали" до Росії. У компанії підтвердили злам, зазначивши, що від її імені надсилаються спам-повідомлення і попросили українців не переходити за посиланнями.

Також повідомлялося, що раніше китайський стартап DeepSeek зіткнувся із серйозною кібератакою, яка, ймовірно, походить зі Сполучених Штатів.