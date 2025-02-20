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Украина Российско-украинская война

Ни отправить, ни получить посылку: в работе Новой почты произошел масштабный сбой

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Фото: УНИАН | В работе Новой почты произошел сбой

Известно, что помимо работы отделений также "висит" программа компании. Пока что на страницах в соцсетях компании о сбое и его причинах не сообщали.

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В работе Новой почты произошел масштабный сбой. Из-за нарушения работы клиенты не могут отправить и получить посылки. Об этом сообщили в соцсетях.

"Масштабный сбой на Новой почте. Пишут, что в отделениях не могут ни принять, ни выдать посылку — система висит", — говорится в сообщении.

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Также сообщают что "висит" приложение Новой почты.

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Пока что на страницах в соцсетях компании о сбое и его причинах не сообщали.

Напомним, что хакеры РФ взломали украинский интернет-провайдер и "присоединили" к России. В компании подтвердили взлом, отметив, что от ее имени присылаются спам-сообщения и попросили украинцев не переходить по ссылкам.

Также сообщалось, что ранее китайский стартап DeepSeek столкнулся с серьезной кибератакой, которая, вероятно, происходит из Соединенных Штатов.