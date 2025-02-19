Хакеры РФ взломали украинский интернет-провайдер и "присоединили" к России

В компании подтвердили взлом, отметив, что от ее имени присылаются спам-сообщения и попросили украинцев не переходить по ссылкам.

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В Украине 19 февраля взломали один из крупнейших интернет-провайдеров Украины Lanet. Его абонентам начали приходить сообщения о переходе компании под юрисдикцию России. Об этом сообщают в украинских пабликах.

Так, пользователям интернет-услугами Lanet в Одесской области стали поступать сообщения о временных перебоях в предоставлении услуг.

"Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России В.В. Путиным и президентом США Д. Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию. Возможны временные перебои в предоставлении услуг. Просим отнестись с пониманием. По возникающим вопросам просим обращаться в службу поддержки", — говорится в сообщении.

В компании подтвердили взлом, отметив, что от их имени присылаются спам-сообщения и попросили украинцев не переходить по ссылкам.

"Наша официальная страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber была осуществлена рассылка сообщений с использованием альфа-имени. Сейчас доступ к X (Twitter) уже восстановлен. Просим не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени наших аккаунтов. Вся официальная информация пока публикуется только на нашем сайте и в подтвержденных соцсетях", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее китайский стартап DeepSeek столкнулся с серьезной кибератакой, которая, вероятно, происходит из Соединенных Штатов.