Хакери РФ зламали український інтернет-провайдер і "приєднали" до Росії

У компанії підтвердили злам, зазначивши, що від її імені надсилаються спам-повідомлення і попросили українців не переходити за посиланнями.

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В Україні 19 лютого зламали один із найбільших інтернет-провайдерів України Lanet. Його абонентам почали надходити повідомлення про перехід компанії під юрисдикцію Росії. Про це повідомляють в українських пабліках.

Так, користувачам інтернет-послугами Lanet в Одеській області стали надходити повідомлення про тимчасові перебої у наданні послуг.

"Шановні мешканці Одеської області Російської Федерації. У зв'язку з домовленостями між президентом Росії В.В. Путіним та президентом США Д. Трампом розпочато перехід діяльності українських операторів зв'язку під російську юрисдикцію. Можливі тимчасові перебої у наданні послуг. Просимо поставитися з розумінням. З питань, що виникають, просимо звертатися до служби підтримки", — йдеться в повідомленні.

У компанії підтвердили злам, зазначивши, що від їхнього імені надсилаються спам-повідомлення і попросили українців не переходити за посиланнями.

"Нашу офіційну сторінку в X (Twitter) було зламано, а у Viber було здійснено розсилку повідомлень з використанням альфа-імені. Наразі доступ до X (Twitter) уже відновлено. Просимо не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на повідомлення, які можуть надходити від імені наших акаунтів. Уся офіційна інформація наразі публікується лише на нашому сайті та у підтверджених соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше китайський стартап DeepSeek зіткнувся із серйозною кібератакою, яка, ймовірно, походить зі Сполучених Штатів.