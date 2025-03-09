Массовые сбои в работе Visa и Mastercard в Киеве: в супермаркетах невозможно рассчитаться картой

В столичных магазинах невозможно осуществить безналичный расчет. Платежные системы Visa и Mastercard не работают.

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В воскресенье, 9 марта, в Украине зафиксированы сбои в работе платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщают в социальных сетях.

В частности, как отмечается, в Киеве невозможно рассчитаться банковской картой в магазинах. А банкоматы, по предварительной информации, не работают.

При этом, как отмечается, не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay, но перевести деньги через электронное приложение можно.

В "Приватбанке" проинформировали, что сейчас могут наблюдаться сложности при проведении некоторых операций.

В то же время специалисты финансового учреждения уже занимаются устранением неисправностей.

Издание "РБК-Украина" информирует, что сбой произошел на уровне VISA и Mastercard не только в Украине, но еще в Грузии и других странах. Официальной информации о причинах сбоя пока нет.

Напомним, в ноябре 2024 года многие пользователи не могли авторизоваться в приложении "ПриватБанка" для банкинга, хотя буквально за час до сбоя клиенты осуществляли нужные операции. В банке извинились у клиентов за неудобства и попросили обновить страницу приложения через некоторое время.

Также Фокус писал, что клиентка государственного "ПриватБанка" столкнулась с неприятной ситуацией, когда банкомат списал крупную сумму с карты, но не выдал наличные. Тогда в банке уточнили, что возврат средств в таких случаях возможен только после решения платежной системы, на что может уйти от 45 до 120 дней. Сам банк никак не может ускорить эту процедуру.