Банкомат списал крупную сумму с карты "ПриватБанка", но не выдал наличные: что говорят банкиры

По словам представителей "ПриватБанка" возврат средств в таких случаях возможен только после решения платежной системы, на что может уйти от 45 до 120 дней. Банк никак не может ускорить эту процедуру.

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Клиентка государственного "ПриватБанк" столкнулась с неприятной ситуацией — банкомат списал крупную сумму с карты, но не выдал наличные. Решение проблемы, как уточнили в банке, может занять до 120 дней. Соответсвующая жалоба размещена на портале "Минфин".

Так, клиентка попыталась снять 20 000 гривен с карточки "ПриватБанка" в банкомате "Ощадбанка", но:

После звука подсчета банкнот на экране банкомата появилось сообщение о успешной операции.

Наличные деньги при этом не были выданы.

Карта была возвращена только после нескольких попыток нажать "отмена".

Сумма в 20 000 гривен списалась с карты.

"Я хотела снять зарплатные средства в одном из банкоматов (а именно от "Ощадбанка"). Операция была отменена, денег банкомат не выдал, однако средства были сняты с моей карты "ПриватБанка". В тот же день сформировала две заявки на возврат средств. Позвонив в "Ощадбанк" мне сказали что отношения никакого к этому не имеют. В "Привате" на мои две сформированные заявки сказали ждать и позвонить в "Ощад" для более быстрого возврата средств (сюр я считаю)", — описала проблему клиента.

Она добавила, что для нее это немаленькая сумма и больше недели она остается без зарплаты и без возможности оплатить коммунальные услуги.

В ПриватБанке прокомментировали ситуацию, заявив, что необходимо ожидать решения платежной системы, что может занять от 45 до 120 дней с момента регистрации заявки.

"К сожалению, мы не можем ускорить обработку, сроки выставлены платежными системами, не банком. И вместе с тем, мы сделаем все возможное для возврата ваших средств. Как только банк получает информацию от платежной системы по вашему вопросу — мы сразу же отправим вам смс с результатами", — рассказали в "ПриватБанке".

Клиента "Ощадабнка" осталась неудовлетворена ответом банка, заявив, что указанные термины являются для нее критичными.

"Обработка заявки в такой срок неприемлема, ведь вы оставили меня без средств вообще! На сегодня уже 11 день когда я не могу вернуть свои заработанные средства. Требую срочного рассмотрения данного вопроса, буду обращаться везде", — добавила клиентка.

В комментариях еще один клиент заявил, что в среднем такая заявка в случае с банкоматами "Ощадбанка" занимает 30 дней.

"Сейчас все идет через платежную систему это долго. Причина — за досрочную инкассацию по причине сбоя лишают премий сотрудников "Ощадбанка". Поэтому тянут время. Не пользуйтесь банкоматами чужих банков. Да, в некоторых регионах в банкоматах "Ощадбанка" лимит на выдачу налички с карт чужих банков 5000 гривен за один раз", — написал клиент.

Напомним, в "ПриватБанке" отреагировали на слова соучредителя Monobank Олега Гороховского о предоставлении разрешения на раскрытие данных о платежных операциях, которые являются банковской тайной.