Банкомат списав велику суму з картки "ПриватБанку", але не видав готівку: що кажуть банкіри

За словами представників "ПриватБанку", повернення коштів у таких випадках можливе тільки після рішення платіжної системи, на що може піти від 45 до 120 днів. Банк ніяк не може прискорити цю процедуру.

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Клієнтка державного "ПриватБанку" зіткнулася з неприємною ситуацією — банкомат списав велику суму з картки, але не видав готівку. Розв'язання проблеми, як уточнили в банку, може зайняти до 120 днів. Відповідну скаргу розміщено на порталі "Мінфін".

Так, клієнтка спробувала зняти 20 000 гривень з картки "ПриватБанку" в банкоматі "Ощадбанку", але:

Після звуку підрахунку банкнот на екрані банкомата з'явилося повідомлення про успішну операцію.

Готівку при цьому не було видано.

Картку було повернуто тільки після кількох спроб натиснути "скасування".

Сума в 20 000 гривень списалася з картки.

"Я хотіла зняти зарплатні кошти в одному з банкоматів (а саме від "Ощадбанку"). Операцію було скасовано, грошей банкомат не видав, проте кошти було знято з моєї картки "ПриватБанку". Того ж дня сформувала дві заявки на повернення коштів. Зателефонувавши до "Ощадбанку" мені сказали що відношення ніякого до цього не мають. У "Приваті" на мої дві сформовані заявки сказали чекати і зателефонувати в "Ощад" для більш швидкого повернення коштів (сюр я вважаю)", — описала проблему клієнта.

Вона додала, що для неї це немаленька сума і понад тиждень вона залишається без зарплати і без можливості оплатити комунальні послуги.

У ПриватБанку прокоментували ситуацію, заявивши, що необхідно очікувати на рішення платіжної системи, що може зайняти від 45 до 120 днів з моменту реєстрації заявки.

"На жаль, ми не можемо прискорити опрацювання, терміни виставлені платіжними системами, не банком. І разом з тим, ми зробимо все можливе для повернення ваших коштів. Щойно банк отримує інформацію від платіжної системи щодо вашого питання — ми одразу ж надішлемо вам смс із результатами", — розповіли в "ПриватБанку".

Клієнтка "Ощадабнку" залишилася незадоволена відповіддю банку, заявивши, що зазначені терміни є для неї критичними.

"Опрацювання заявки в такий термін неприйнятне, адже ви залишили мене без коштів взагалі! На сьогодні вже 11 день коли я не можу повернути свої зароблені кошти. Вимагаю термінового розгляду цього питання, буду звертатися скрізь", — додала клієнтка.

У коментарях ще один клієнт заявив, що в середньому така заявка у випадку з банкоматами "Ощадбанку" займає 30 днів.

"Зараз усе йде через платіжну систему — це довго. Причина — за дострокову інкасацію через збій позбавляють премій співробітників "Ощадбанку". Тому тягнуть час. Не користуйтеся банкоматами чужих банків. Так, у деяких регіонах у банкоматах "Ощадбанку" ліміт на видачу готівки з карт чужих банків 5000 гривень за один раз", — написав клієнт.

Нагадаємо, у "ПриватБанку" відреагували на слова співзасновника Monobank Олега Гороховського про надання дозволу на розкриття даних про платіжні операції, які є банківською таємницею.