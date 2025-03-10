"За цим стоїть скоординована група або країна": Маск заявив про кібератаку на соцмережу Х

Протягом дня фіксувалося кілька масштабних збоїв. Ілон Маск стверджує, що хакери залучили багато ресурсів і за атакою стоїть велика група хакерів чи країна.

Related video

Протягом дня 10 березня користувачі по всьому світу періодично не могли отримати доступ до соцмережі Х (раніше Twitter). Власник мережі, американський підприємець-мільярдер Ілон Маск заявив, що причиною стала масштабна кібератака.

Маск заявив, що на його соцмережу Х здійснила масштабну кібератаку велика скоординована група Фото: Скриншот

"Проти Х здійснена (і досі триває) масована кібератака", — написав бізнесмен.

За його словами, атаки на мережу відбуваються щодня, але цього разу хакери залучили велику кількість ресурсів, що призвело до серйозних збоїв.

"Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика скоординована група, або країна", — сказав мільярдер.

Сайт Tom's Guide пише, що 10 березня глобальні збої в роботі соцмережі Х траплялися тричі. Після першого сплеску скарг проблему швидко вирішили, та під час другого збою надійшло понад 40 000 звітів від користувачів, в яких говорилося, що вони не могли навіть завантажити сайт. Під час третього збою таких звітів було 35 000 і він тривав набагато довше, ніж два попередні.

Онлайн-система моніторингу збоїв Downdetector отримувала десятки тисяч повідомлень з усього світу.

Протягом 10 березня в мережі Х сталося кілька глобальних збоїв Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 березня кияни повідомляли в мережі про масові збої у роботі Visa та Mastercard. Люди не могли розрахуватися банківськими картками в магазинах.

Ілон Маск 9 березня заявляв, що ЗСУ не витримають вимкнення Starlink і його супутникова система є "кістяком української армії". Він також сказав, що надавши доступ до Starlink Силам оборони", викликав Путіна на двобій за Україну".