"За этим стоит скоординированная группа или страна": Маск заявил о кибератаке на соцсеть Х

В течение дня фиксировалось несколько масштабных сбоев. Илон Маск утверждает, что хакеры привлекли много ресурсов и за атакой стоит большая группа хакеров или страна.

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В течение дня 10 марта пользователи по всему миру периодически не могли получить доступ к соцсети Х (ранее Twitter). Владелец сети, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск заявил, что причиной стала масштабная кибератака.

Маск заявил, что на его соцсеть Х осуществила масштабную кибератаку большая скоординированная группа Фото: Скриншот

"Против Х осуществлена (и до сих пор продолжается) массированная кибератака", — написал бизнесмен.

По его словам, атаки на сеть происходят ежедневно, но в этот раз хакеры привлекли большое количество ресурсов, что привело к серьезным сбоям.

"Нас атакуют каждый день, но это было сделано с использованием большого количества ресурсов. За этим стоит либо большая, скоординированная группа или страна", — сказал миллиардер.

Сайт Tom's Guide пишет, что 10 марта глобальные сбои в работе соцсети Х случались трижды. После первого всплеска жалоб проблему быстро решили, но во время второго сбоя поступило более 40 000 отчетов от пользователей, в которых говорилось, что они не могли даже загрузить сайт. Во время третьего сбоя таких отчетов было 35 000 и он длился гораздо дольше, чем два предыдущих.

Онлайн-система мониторинга сбоев Downdetector получала десятки тысяч сообщений со всего мира.

В течение 10 марта в сети Х произошло несколько глобальных сбоев Фото: Скриншот

Напомним, 9 марта киевляне сообщали в сети о массовых сбоях в работе Visa и Mastercard. Люди не могли рассчитаться банковскими карточками в магазинах.

Илон Маск 9 марта заявлял, что ВСУ не выдержат отключения Starlink и его спутниковая система является "костяком украинской армии". Он также сказал, что предоставив доступ к Starlink Силам обороны "вызвал Путина на поединок за Украину".