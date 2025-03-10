"Направлена на уничтожение": атаку на сеть Х осуществляли с украинских IP-адресов, — Маск

Ответственность за кибератаку взяла на себя пропалестинская хакерская группа, которая недавно атаковала аэропорт Лос-Анджелеса и министерство обороны ОАЭ.

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Илон Маск заявил, что Украина может быть причастна к кибератаке на соцсеть X. Об этом Маск сказал во время интервью на телеканале Fox Business.

"Мы не уверены что именно произошло. Но это была массированная атака, направленная на уничтожение системы Х, которая имеет связь с IP-адресами, которые происходят с территории Украины", — сказал Маск.

Он также подчеркнул, что пока не имеет окончательных выводов специалистов.

Сбой в сети Х

10 марта Илон Маск заявил, что на сеть Х была осуществлена масштабная кибератака, из-за которой пользователи по всему миру периодически не могли получить доступ к этой соцсети.

"Нас атакуют ежедневно, но это было сделано с использованием большого количества ресурсов. За этим стоит либо большая скоординированная группа, либо страна", — отметил Маск.

Пропалестинские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на сеть Х

Как пишет издание Newsweek, ответственность за кибератаку на соцсеть X уже взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team.

"Хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на платформу", — говорится в сообщении.

Эта хакерская группа возникла в 2023 году и известна своими атаками на страны НАТО, Израиль и государства, которые поддерживают Израиль.

Ее участники имеют пропалестинский фокус и осуществляют целенаправленные кибернападения на инфраструктурные объекты, сайты и организации в США, Украине, ОАЭ и Израиле.

В частности, за последний месяц Dark Storm Team успешно атаковала критически важные объекты инфраструктуры, включая международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX), порт Хайфы в Израиле и министерство обороны ОАЭ.

Напомним, 9 марта киевляне сообщали в сети о массовых сбоях в работе Visa и Mastercard. Люди не могли рассчитаться банковскими карточками в магазинах.

Илон Маск 9 марта заявлял, что ВСУ не выдержат отключения Starlink и его спутниковая система является "костяком украинской армии".