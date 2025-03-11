Нет карт и костюма: Илона Маска высмеивают республиканцы после сбоя в Х (Twitter)
Соцсеть X 10 марта подверглась массовой кибератаке. Ее владелец Илон Маск заявил, что IP-адреса киберзлоумышленников находятся в Украине.
Республиканцы публично высмеивают Илона Маска после кибератаки на его соцсеть 10 марта. Джек Кимбл оставил соответствующий пост в своем X (Twitter).
"Если Украина атаковала Twitter, как сказал Маск, то это очень серьезно. Приглашаю Украину на переговоры со мной, чтобы мы могли принести мир в соцсеть. К сожалению, у Илона нет карт и нет костюма, поэтому Илону придется пойти на уступки", — написал Кимбл, намекая на комментарии президента США Дональда Трампа об "отсутствии карт" у Украины и скандал в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.
Пост республиканца за менее чем сутки набрал 22 тысячи лайков и более 330 тысяч просмотров.
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Сбой в X (Twitter)
Соцсеть X (Twitter) 10 марта подверглась массовой кибератаке. Ее владелец Илон Маск заявил, что IP-адреса киберзлоумышленников находятся в Украине.
В течение дня пользователи по всему миру периодически не могли получить доступ к Х.
"Мы не уверены что именно произошло. Но это была массированная атака, направленная на уничтожение системы Х, которая имеет связь с IP-адресами, которые происходят с территории Украины", — сказал Илон Маск.
Напомним, 9 марта киевляне сообщали в сети о массовых сбоях в работе Visa и Mastercard. Украинцы не могли рассчитаться банковскими карточками в магазинах.
Также Фокус писал о финансовых потерях миллиардеров, которые поддержали Дональда Трампа.
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