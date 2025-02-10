Тролінг від президента: Трамп помстився Тейлор Свіфт

Президент США протиставив захоплення публіки після своєї появи на грі й освистання співачки.

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Президент США Дональд Трамп не забув, як співачка Тейлор Свіфт з величезною фанатською аудиторією підтримала його суперницю Камалу Гарріс на виборах, і помстився їй, потроливши її після того, як артистку освистали на Супербоулі. На своїй платформі Truth Social він поділився контрастними відео захоплених оплесків, які він отримав, порівняно з освистуванням Свіфт, коли її показали на великому екрані.

Він також опублікував пост іншого користувача з підписом: "Трамп отримує величезні оплески на Суперкубку, тоді як Тейлор Свіфт освистують".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Трамп і Свіфт ворогували роками, і суперзірка-співачка підтримувала Джо Байдена і Камалу Гарріс замість Трампа на останніх двох виборах. У вересні минулого року республіканець заявив, що ненавидить Тейлор Свіфт після того, як попзірка підтримала Гарріс.

"Я ненавиджу Тейлор Свіфт!" — написав він у соцмережі.

Це сталося всього через п'ять днів після того, як Свіфт заявила в довгому пості в Instagram, що голосуватиме за Гарріс. Однак вона не нападала і не критикувала Трампа особисто.

На фінальній грі Супербоула Трамп був упевнений, що виграють Chiefs свій третій поспіль Суперкубок. Він похвалив квотербека команди Патріка Махоумса і його дружину Бріттані, заявивши, що він отримав їхню підтримку у своїх президентських перегонах 2024 року.

"Ненавиджу це робити", — сказав Трамп, гадаючи, хто виграє Суперкубок 59 — Chiefs чи Philadelphia Eagles.

"Гадаю, потрібно сказати, що коли квотербек виграє стільки ж, скільки й виграв, я маю вибрати Канзас-Сіті. Водночас Філадельфія фантастична, це буде просто чудова гра", — заявив президент репортеру Fox News Брету Байєру у відеороликах, показаних перед великою грою.

Республіканець здивував, коли вийшов на поле і увійшов в історію як перший чинний президент, який відвідав гру Суперкубка. Він з'явився на грі зі своєю донькою Іванкою та сином Еріком, щоб потиснути руки гравцям і місцевим поліцейським перед початком матчу на стадіоні New Orleans Superdome.

Президент позував для фотографій із членами сімей жертв нападу ІДІЛ на Бурбон-стріт напередодні Нового року і рятувальниками та помахав рукою радісному натовпу.

Раніше Фокус писав, що син Джона Леннона заступився за Тейлор Свіфт.