Троллинг от президента: Трамп отомстил Тейлор Свифт

Президент США противопоставил восторг публики после своего появления на игре и освистание певицы.

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Президент США Дональд Трамп не забыл, как певица Тейлор Свифт с огромной фанатской аудиторией поддержала его соперницу Камалу Харрис на выборах, и отомстил ей, потроллив ее после того, как артистку освистали на Супербоуле. На своей платформе Truth Social он поделился контрастными видео восторженных аплодисментов, которые он получил, по сравнению с освистыванием Свифт, когда ее показали на большом экране.

Он также опубликовал пост другого пользователя с подписью: "Трамп получает огромные аплодисменты на Суперкубке, в то время как Тейлор Свифт освистывают".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Трамп и Свифт враждовали годами, и суперзвезда-певица поддерживала Джо Байдена и Камалу Харрис вместо Трампа на последних двух выборах. В сентябре прошлого года республиканец заявил, что ненавидит Тейлор Свифт после того, как поп-звезда поддержала Харрис.

"Я ненавижу Тейлор Свифт!" – написао он в соцсети.

Это произошло всего через пять дней после того, как Свифт заявила в длинном посте в Instagram, что будет голосовать за Харрис. Однако она не нападала и не критиковала Трампа лично.

На финальной игре Супербоула Трамп был уверен, что выиграют Chiefs свой третий подряд Суперкубок. Он похвалил квотербека команды Патрика Махоумса и его жену Бриттани, заявив, что он получил их поддержку в своей президентской гонке 2024 года.

"Ненавижу это делать", — сказал Трамп, гадая, кто выиграет Суперкубок 59 — Chiefs или Philadelphia Eagles.

"Думаю, нужно сказать, что когда квотербек выигрывает столько же, сколько и выиграл, я должен выбрать Канзас-Сити. В то же время Филадельфия фантастическая, это будет просто отличная игра", – заявил президент репортеру Fox News Брету Байеру в видеороликах, показанных перед большой игрой.

Республиканец удивил, когда вышел на поле и вошел в историю как первый действующий президент, посетивший игру Суперкубка. Он появился на игре со своей дочерью Иванкой и сыном Эриком, чтобы пожать руки игрокам и местным полицейским перед началом матча на стадионе New Orleans Superdome.

Президент позировал для фотографий с членами семей жертв нападения ИГИЛ на Бурбон-стрит в канун Нового года и спасателями и помахал рукой ликующей толпе.

Ранее Фокус писал, что сын Джона Леннона заступился за Тейлор Свифт.