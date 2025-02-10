Дональд Трамп посетил "Супербоул-2025" с дочерью и сыном (фото)

Трамп стал первым действующим президентом в истории США, который посетил популярное спортивное событие. К нему присоединилась дочь Иванка, сын Эрик, невестка Лара и внук.

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Президент США Дональд Трамп прибыл на игру "Супербоул-2025" со своими детьми Иванкой и Эриком Трампом, чтобы наблюдать за поединком "Канзас-Сити Чифс" с "Филадельфия Иглс", когда последние одержали победу. Об этом пишет Page Six.

47-го президента Соединенных Штатов видели, когда он приветствовал болельщиков на поле Caesars Superdome в Новом Орлеане. К нему также присоединился один из внуков, а также жена Эрика, Лара Трамп.

Дональд Трамп был одет в темно-синий костюм и красный галстук, а его старшая дочь Иванка носила брючный, полностью белый костюм. Эрик, в свою очередь, дополнял папу в синем костюме, но был без галстука.

Дональд Трамп с дочерью Иванкой Фото: Getty Images

Незадолго до начала игры Трампа, его детей и внука видели, как они высаживались из самолета Air Force One на объединенной резервной базе военно-морской авиации в Биг-Изи.

Источники в федеральных правоохранительных органах подтвердили ранее, что президент планировал посетить мероприятие НФЛ, что сделало политика первым действующим президентом в истории США, который сделал это.

Дональд Трамп с детьми Фото: Getty Images

Напомним, что известно о семье Дональда Трампа.

Также Фокус писал о том, когда родит младшая дочь Дональда Трампа Тиффани.