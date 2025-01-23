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Стиль жизни Инаугурация Трампа

Стало известно, когда родит дочь Дональда Трампа (фото)

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Фото: Instagram tiffanytrump | Тиффани Трамп

Беременная Тиффани Трамп посетила с мужем все мероприятия, связанные с инаугурацией отца. В 2022 году дочь президента США пошла под венец с Майклом Булосом, а теперь собирается стать мамой.

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Младшая дочь Дональда Трампа рассказала, на каком она месяце беременности. Снимками с инаугурации отца Тиффани Трамп поделилась в Instagram.

31-летняя наследница политика родит первенца весной 2025 года.

"20 января 2025 года, вечер инаугурации моего папы как 47-го президента и празднование 6-го месяца беременности моим первым ребенком", — написала младшая дочь 45-го и 47-го президента США.

На фото Тиффани позировала в роскошном серебристом платье от ливанского дизайнера Зухаира Мурада. Наряд имел длинный прозрачный шлейф. Образ дочь Дональда Трампа дополнила кольцами и серьгами. Она уложила свои светлые волосы волнами и сделала вечерний макияж, когда позировала в Blair House в Вашингтоне.

Тиффани Трамп

Тиффани — дочь Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплз. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса.

Пара вместе с 2018 года. А познакомились они, когда зять Трампа учился в Городском университете Лондона, а Тиффани была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года Майкл, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив будущей жене изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.

Тиффани Трамп с мужем Fullscreen
Тиффани Трамп с мужем
Фото: Getty Images

Напомним, беременная Тиффани Трамп посетила службу перед инаугурацией отца.

Также Фокус писал о семейном дереве Дональда Трампа.