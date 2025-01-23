Стало відомо, коли народить донька Дональда Трампа (фото)

Вагітна Тіффані Трамп відвідала з чоловіком усі заходи, повʼязані з інавгурацією батька. У 2022 році донька президента США пішла під вінець з Майклом Булосом, а тепер збирається стати мамою.

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Менша донька Дональда Трампа розповіла, на якому вона місяці вагітності. Знімками з інавгурації батька Тіффані Трамп поділилася в Instagram.

31-річна спадкоємиця політика народить первістка навесні 2025 року.

"20 січня 2025 року, вечір інавгурації мого тата як 47-го президента та відзначення 6-го місяця вагітності моєю першою дитиною", — написала менша донька 45-го та 47-го президента США.

На фото Тіффані позувала в розкішній сріблястій сукні від ліванського дизайнера Зухаїра Мурада. Вбрання мало довгий прозорий шлейф. Образ донька Дональда Трампа доповнила каблучками та сережками. Вона уклала своє світле волосся хвилями та зробила вечірній макіяж, коли позувала в Blair House у Вашингтоні.

Тіффані Трамп

Тіффані — донька Дональда Трампа від другої дружини Марли Мейплз. У 2022 році вона одружилася з бізнесменом Майклом Булосом.

Пара разом з 2018 року. А познайомилися вони, коли зять Трампа навчався в Міському університеті Лондона, а Тіффані була на відпочинку в Європі. У січні 2021 року Майкл, чия сім'я володіє багатомільярдним конгломератом компаній, освідчився, вручивши майбутній дружині виготовлену на замовлення 13-каратну каблучку вартістю 1,2 мільйона доларів у Рожевому саду Білого дому.

Тіффані Трамп з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, вагітна Тіффані Трамп відвідала службу перед інавгурацією батька.

Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа.