Вагітна донька Дональда Трампа зʼявилася на службі перед інавгурацією батька (фото)

Тіффані Трамп та Майкл Булос одружилися у 2022 році. Наразі менша донька Дональда Трампа очікує на народження первістка.

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Менша донька Дональда Трампа Тіффані, яка вагітна первістком, зʼявилася на службі перед інавгурацією свого батька 20 січня 2025 року. Про це пише ABC News.

Американська модель та співачка її чоловік Майкл Булос прибули на службу в церкву Святого Іоанна у Вашингтоні. Для виходу вагітна первістком Тіффані обрала чорне довге оксамитове пальто, яке було завʼязане поясом на талії. На ногах спадкоємиці 47-го президента США були черевики на тонкій шпильці. Вона зробила легкий макіяж та уклала своє світле волосся хвилями. До образу Тіффані додала лаконічні сережки та каблучки.

Тим часом зять Дональда Трампа був у діловому костюмі, темному пальті, білій сорочці та яскравій краватці. Він тримав за руку свою дружину.

Тіффані Трамп з чоловіком

Тіффані — донька Дональда Трампа від другої дружини Марли Мейплз. У 2022 році вона одружилася з бізнесменом Майклом Булосом. Наразі Тіффані вагітна первістком.

Пара разом з 2018 року. Вони познайомилися, коли Булос навчався в Міському університеті Лондона, а Тіффані була на відпочинку в Європі. У січні 2021 року Майкл, чия сім'я володіє багатомільярдним конгломератом компаній, освідчився, вручивши коханій виготовлену на замовлення 13-каратну каблучку вартістю 1,2 мільйона доларів у Рожевому саду Білого дому.

Весілля Тіффані Трамп Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Нагадаємо, що відомо про родину Дональда Трампа.

Також Фокус писав про меню інавгураційного обіду Дональда Трампа.