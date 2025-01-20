Родинне дерево Дональда Трампа: що відомо про близьких людей президента США (фото)

Навіть після розлучення політик зберіг хороші стосунки з усіма дружинами. У Трампа вже є десять онуків, а молодша донька Тіффані вагітна первістком.

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Уже вдруге президентом США стане Дональд Трамп. Політик тричі був одружений, став батьком пʼяти дітей та дідусем для десяти онуків. Про родинне дерево відомого бізнесмена та двічі главу США пише BBC.

Родинне дерево Дональда Трампа Фото: Фокус

Батько Дональда Трампа

Фред Трамп народився 1905 року в Нью-Йорку. Його батьки були німецькими іммігрантами, і він жив у Бронксі. Трамп-старший заробив своє багатство завдяки бізнесу з нерухомості. Пізніше його компанія стала відомою як Trump Organisation. А сам Дональд приєднався до бізнесу батька в 1968 році, а в 1971 році був призначений президентом Trump Organization.

Мама Дональда Трампа

Мері Енн Маклеод Трамп народилася 1912 року в Шотландії. Вона переїхала до США за імміграційною візою 1930 року. Мама 47-го президента США зустріла свого чоловіка в Квінсі в середині 1930-х років, і вони одружилися 11 січня 1936 року.

Івана Трамп — перша дружина Дональда Трампа

На початку створення своєї імперії нерухомості Дональд Трамп одружився зі своєю першою дружиною Іваною Трамп, емігранткою з Чехословаччини. Вона народила президенту трьох дітей.

Дональд Трамп з дружиною Іваною Фото: Getty Images

Пара стала батьками свого першого сина Дональда Трампа-молодшого 31 грудня 1977 року. Американський бізнесмен, якого часто називають Доном-молодшим, часто був поруч зі своїм батьком у багатьох професійних починаннях.

Їхній шлюб тривав до 1989 року, коли Івана дізналася про зради бізнесмена з моделлю Марлою Мейплз.

Кай Трамп — перша онука Дональда Трампа

Кай — старша дитина Дона-молодшого і його вже колишньої дружини Ванесси Трамп (Гейдон).

Дональд Трамп з онукою Кай Фото: Kai Trump\Instagram

Дональд Джон Трамп III

Перший онук Дональда Трампа є тезкою свого знаменитого родича.

Трістан Мілос Трамп

Трістан Мілос — третя дитина Дона-молодшого та Ванесси Гейдон.

Спенсер Фредерік Трамп

Спенсер Фредерік — четверта дитина колишньої пари.

Хлоя Софія Трамп

Хлоя Софія — наймолодша й остання дитина Дональда-молодшого від Гейдон.

Іванка Трамп — перша донька Дональда Трампа

У березні 2017 року, неофіційно консультуючи батька, Іванка Трамп була офіційно призначена радником президента. Однак після програшу батька у 2020 році вона вирішила відійти від політики.

Арабелла Роуз Кушнер

Арабелла Роуз — старша дитина Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера. Вона народилася 17 липня 2011 року.

Джозеф Фредерік Кушнер

Джозеф Фредерік є тезкою свого прадіда.

Теодор Джеймс Кушнер

Теодор Джеймс — молодша дитина Іванки та Джареда.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер з дітьми Фото: instagram @ivankatrump

Ерік Трамп — третя дитина Дональда Трампа

Ерік Трамп — третя та наймолодша дитина Івани та Дональда. Він з 2014 року одружений з Ларою Трамп.

Ерік Люк Трамп

12 вересня 2017 року Ерік і Лара стали батьками своєї першої дитини, Еріка Люка.

Кароліна Дороті Трамп

Лара народила другу дитину, дочку Кароліну Дороті, 20 серпня 2019 року.

Ерік Трамп з дружиною та дітьми

Марла Мейплз — друга дружина Дональда Трампа

Трамп і модель Марла Мейплз одружилися 20 грудня 1993 року на екстравагантній церемонії у великому бальному залі готелю Plaza. Їхній шлюб тривав лише кілька років, і в 1997 році пара розлучилася.

Тіффані Трамп — молодша донька Дональда Трампа

Тіффані Трамп — четверта дитина і друга дочка Дональда Трампа. У 2022 році вона одружилася з бізнесменом Майклом Булосом. Наразі Тіффані вагітна первістком.

Весілля Тіффані Трамп Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Меланія Трамп — третя дружина Трампа та двічі перша леді

Модель словенського походження стала третьою дружиною Дональда Трампа, проте саме вона удостоїлася честі носити звання першої леді США. До того ж, стане нею вдруге.

Беррон Трамп

Беррон Трамп — молодший син Дональда Трампа, а також перша й єдина дитина від його дружини Меланії.

Меланія Трамп із сином Берроном Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меланія Трамп зʼявилася в елегантному вбранні напередодні інавгурації чоловіка.

Також Фокус писав про трьох дружин Дональда Трампа.