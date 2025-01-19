Івана, Марла та Меланія: що відомо про трьох дружин Дональда Трампа (фото)

Уже вдруге першою леді США стане Меланія Трамп. Втім, на початку та впродовж шляху Дональда Трампа поруч з ним були й інші жінки.

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Уже 20 січня 2025 Дональд Трамп знову стане президентом США. За період політичної карʼєри та побудови бізнесу поруч з ним були різні жінки, з трьома з яких політик офіційно одружився. Про дружин Трампа пише People.

Івана Трамп

На початку створення своєї імперії нерухомості Дональд Трамп одружився зі своєю першою дружиною Іваною Трамп. Вона народила тоді ще майбутньому президенту США трьох дітей.

У 1976 році Дональд Трамп познайомився з Іваною, уродженою Іваною Зельничковою. Тоді жінка жила в Монреалі, працювала моделлю та лижним інструктором, іммігрувавши до Канади з Чехословаччини перед цим. Якось у Нью-Йорку під час вечері з групою інших моделей до неї підійшов Дональд. Так почалася історія пари.

Політик надіслав Івані 100 троянд, водив її на розкішні обіди.

Дональд та Івана Трамп Фото: Getty Images

Пара одружилася через три місяці, 9 квітня 1977 року, у Marble Collegiate Church у Нью-Йорку. Їхній медовий місяць пройшов у Мексиці. 31 грудня 1977 року, в першу річницю заручин пари, Івана народила їхнього первістка Дональда-молодшого. Під час шлюбу Дональд та Івана стали батьками ще двох дітей. У 1981 році народилася дочка Іванка. У 1984 році у них народився молодший син Ерік.

Закохані також стали діловими партнерами. Відразу після одруження Дональд Трамп призначив Івану віцепрезиденткою з дизайну інтер’єру в готелі Commodore, який перетворювали на готель Grand Hyatt. Вона продовжувала допомагати чоловіку будувати його імперію нерухомості, допомагаючи з будівництвом Trump Tower, а також казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі. Пізніше перша дружина Трампа стала президенткою знаменитого готелю Plaza.

Їхній шлюб тривав до 1989 року, коли Івана дізналася про зради бізнесмена з моделлю Марлою Мейплз. Остання просто підійшла до першої дружини Трампа і сказала, що любить її чоловіка.

Дональд та Івана Трамп Фото: Getty Images

Незважаючи на їхнє скандальне розлучення та поділ майна, пара залишилася в дружніх стосунках. Івана навіть була присутня на інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Колишня помічниця Білого дому Омароса Маніголт Ньюман навіть говорила, що президент "постійно" звертався за порадою до Івани, поки він був на посаді під час першої каденції.

Коли Івана померла 14 липня 2022 року у віці 73 років, Дональд Трамп назвав її "чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка вела чудове надихаюче життя".

Марла Мейплз

Після розлучення з Іваною Дональд продовжив стосунки з Мейплз. Незабаром Марла завагітніла четвертою дитиною політика. У 1993 році у них народилася дочка Тіффані, а через кілька місяців Дональд і Мейплз одружилися.

Їхній шлюб тривав лише кілька років, і в 1997 році пара розлучилася. Їхнє розлучення тривало в суді два роки — протягом яких Дональд Трамп познайомився зі своєю теперішньою дружиною Меланією Трамп.

Дональд Трамп та Марла Мейплз Фото: Getty Images

Бізнесмен познайомився з Марлою під час тенісного матчу знаменитостей у 1985 році, коли він ще був одружений зі своєю першою дружиною. Спочатку пара була просто друзями, але згодом зав'язався роман, який вони тримали в таємниці.

Трамп і Мейплз одружилися 20 грудня 1993 року на екстравагантній церемонії у великому бальному залі готелю Plaza. На заході були присутні 1000 гостей. На нареченій була сукня Carolina Herrera і тіара Harry Winston вартістю 2 мільйони доларів.

Дональд Трамп та Марла Мейплз у день весілля Фото: Getty Images

Вони розлучилися в травні 1997 року. Мейплз пізніше говорила, що вони "різнялися" тим, як дивилися на світ і як вони хотіли виховувати свою дитину.

З другою дружиною Трамп також залишився в хороших стосунках після розриву.

Меланія Трамп

Модель словенського походження стала третьою дружиною Трампа, проте саме вона удостоїлася честі носити звання першої леді США. До того ж, стане нею вдруге.

Пара зустрічалася кілька років, зрештою одружившись у 2005 році, а наступного року Меланія народила сина Беррона.

Дональд та Меланія Трамп Фото: Getty Images

Дональд зробив Меланії пропозицію на Met Gala у 2004 році. 22 січня 2005 року Дональд і Меланія офіційно одружилися в церкві Бетесда-бай-зе-Сі в Палм-Біч, штат Флорида.

Дональд Трамп з дружиною та сином Фото: Getty Images

У 2017 році Дональда Трампа було вперше офіційно обрано президентом США, а Меланія стала першою першою леді, яка народилася за кордоном, з 1829 року. Вона продовжувала жити в Нью-Йорку протягом перших кількох місяців президентства чоловіка, поки Беррон закінчив навчальний рік, але зрештою переїхала до Білого дому.

Нагадаємо, Меланія Трамп зустрілася з королевою Йорданії.

Також Фокус писав про батьків та дітей Дональда Трампа.