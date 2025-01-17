Королева Йорданії Ранія зустрілася з Меланією Трамп (фото)
Дружина Дональда Трампа продемонструвала елегантну сукню. Тим часом дружина йорданського короля обрала темно-синій колір.
Королева Йорданії Ранія зустрілася з колишньо-майбутньою першою леді США Меланією Трамп у Флориді. Знімком монарша персона поділилася в Instagram.
Дружина короля Абдалли ІІ вирушила з офіційним візитом до США, у рамках якого зустрілася з дружиною Дональда Трампа напередодні його інавгурації. Ранія та Меланія Трамп обговорили різні питання, що становили взаємний інтерес, включаючи благополуччя дітей, а також покращення їхньої освіти.
"Було дуже приємно знову поспілкуватися з першою леді США Меланією Трамп у Флориді вчора", — написала королева Йорданії.
Зустріч стала третьою для монаршої персони та Меланії Трамп.
Дружина йорданського короля та дружина президента США продемонстрували елегантні образи. Колишня словенська модель продемонструвала сукню-футляр кремового відтінку, яка підкреслила її струнку талію. А королева Йорданії вийшла на публіку в лаконічному синьому образі.
Нагадаємо, як часто Меланія Трамп буде в Білому домі під час другого президентства чоловіка.
Також Фокус писав про появу Меланії Трамп на публіці в чорному образі.