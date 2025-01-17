Королева Йорданії Ранія зустрілася з Меланією Трамп (фото)

Дружина Дональда Трампа продемонструвала елегантну сукню. Тим часом дружина йорданського короля обрала темно-синій колір.

Related video

Королева Йорданії Ранія зустрілася з колишньо-майбутньою першою леді США Меланією Трамп у Флориді. Знімком монарша персона поділилася в Instagram.

Дружина короля Абдалли ІІ вирушила з офіційним візитом до США, у рамках якого зустрілася з дружиною Дональда Трампа напередодні його інавгурації. Ранія та Меланія Трамп обговорили різні питання, що становили взаємний інтерес, включаючи благополуччя дітей, а також покращення їхньої освіти.

"Було дуже приємно знову поспілкуватися з першою леді США Меланією Трамп у Флориді вчора", — написала королева Йорданії.

Зустріч стала третьою для монаршої персони та Меланії Трамп.

Королева Ранія та Меланія Трамп

Дружина йорданського короля та дружина президента США продемонстрували елегантні образи. Колишня словенська модель продемонструвала сукню-футляр кремового відтінку, яка підкреслила її струнку талію. А королева Йорданії вийшла на публіку в лаконічному синьому образі.

Нагадаємо, як часто Меланія Трамп буде в Білому домі під час другого президентства чоловіка.

Також Фокус писав про появу Меланії Трамп на публіці в чорному образі.