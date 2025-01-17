Королева Иордании Рания встретилась с Меланией Трамп (фото)

Жена Дональда Трампа продемонстрировала элегантное светлое платье. Тем временем жена иорданского короля выбрала темно-синий цвет.

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Королева Иордании Рания встретилась с бывшей-будущей первой леди США Меланией Трамп во Флориде. Снимком монаршая персона поделилась в Instagram.

Супруга короля Абдаллы II отправилась с официальным визитом в США, в рамках которого встретилась с супругой Дональда Трампа накануне его инаугурации. Рания и Мелания Трамп обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая благополучие детей, а также улучшение их образования.

"Было очень приятно снова пообщаться с первой леди США Меланией Трамп во Флориде вчера", — написала королева Иордании.

Встреча стала третьей для монаршей персоны и Мелании Трамп.

Королева Рания и Мелания Трамп

Жена иорданского короля и жена президента США продемонстрировали элегантные образы. Бывшая словенская модель примерила платье-футляр кремового оттенка, которое подчеркнуло ее стройную талию. А королева Иордании вышла на публику в лаконичном синем образе.

Напомним, как часто Мелания Трамп будет в Белом доме во время второго президентства мужа.

Также Фокус писал о появлении Мелании Трамп на публике в черном образе.