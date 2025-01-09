Мелания Трамп появилась на публике в черном с ног до головы: что случилось (фото)

Мелания сопровождала своего мужа в Ротонду Капитолия для прощания с экс-президентом Джимми Картером, который скончался в возрасте 100 лет.

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54-летняя Мелания Трамп, жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, вместе с мужем почтила покойного президента Джимми Картера. Она посетила Ротонду Капитолия, где стоит гроб бывшего политика, после чего отправилась вместе с Дональдом в Конгресс, где состоялись переговоры с Республиканской партией. При этом бывшая модель выглядела как всегда на высоте, сообщается в аккаунте MelaniaTrumpStyle, где размещены фото и видео будущей первой леди.

Для выхода на публику Мелания выбрала черный костюм от Dolce Gabbana, состоящий из жакета с двумя рядами пуговиц и юбки ниже колена, дополнив образ туфлями на шпильке от Manolo Blahnik.

Волосы миссис Трамп традиционно оставила распущенными и сделала минимальный макияж. Никаких украшений она не надевала.

Гроб с телом Картера находится в прощальной палате в Вашингтоне, округ Колумбия, с 7 января перед его государственными похоронами, которые состоятся в его родном городе Плейнс в штате Джорджия.

После победы Трампа на выборах Мелания, которая второй раз возьмет на себя обязанности первой леди США, утверждает, что теперь все будет по-другому. По словам источников, она сейчас более уверенна в себе и в своих силах, чем это было перед первым сроком.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп вышла на публику в платье за $3990.