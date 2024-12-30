В 2014 году Картер заявлял, что аннексия Крыма Россией была неизбежной, и призвал остановить Владимира Путина, пока он не пошел дальше. Отдельно политик выступал против военной помощи ВСУ и подчеркивал, что стороны конфликта должны выполнять Минские договоренности.

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В воскресенье 29 декабря в своем доме в городе Плейнси в штате Джорджия умер 39-й президент США Джимми Картер (Джеймс Эрл Картер) в возрасте 100 лет. Он прожил самую долгую жизнь из всех президентов Соединенных штатов. О смерти отца сообщил его сын Джеймс Э. Картер ІІІ, пишет The Washington Post.

Причина смерти не была сообщена сразу. Отмечается, что в феврале 2023 года основанный бывшим президентом Центр Картера объявил, что Джимми после нескольких госпитализаций прекратит лечение в медучреждении и проведет остаток отпущенного ему времени дома. В последние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака кожи — меланомы. Метастазы распространились на печень и мозг.

Первая леди Картера, Розалинн, умерла в возрасте 96 лет 19 ноября 2023 года. Супруги прожили вместе 77 лет, что стало самым долгим президентским браком за всю историю США. Одно из последних публичных появлений Джимми Картера было на ее похоронах в Плейнсе. Он сидел в инвалидной коляске в первом ряду.

Брак Джимми и Розалин Картер стал самым долгим президентским браком в истории США Фото: The White House

Президент США Джо Байден приказал объявили в стране национальный день траура 9 января и приспустить флаги США на федеральных зданиях и военных объектах на 30 дней.

Джимми Картер — первый президент США с Глубокого Юга

До начала политической карьеры Джимми Картер был фермером из небольшого городка, занимался выращиванием арахиса. Служил в военно-морских силах США. С 1971 по 1975 год он был губернатором штата Джорджия.

Картер стал первым с 1837 года президентом с Глубокого Юга США (к нему относят штаты Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Южная Каролина), а также единственным демократом, занимавшим президентский пост между сроками Линдона Б. Джонсона (1963 — 1969) и Билла Клинтона (1993 — 2001). Президентский срок Джимми Картера длился с 1977 по 1981 год.

Журналисты отмечают, что 39-й президент руководил Соединенными Штатами с сильным демократическим большинством в Конгрессе, однако при его сроке страна становилась все более консервативной. За четыре года своего президентства Джимми Картер проиграл свою кандидатуру на переизбрание одному из крупнейших консерваторов Рональду Рейгану.

На президентство Картера пришлась эпоха экономического кризиса, стагнации, безработицы и инфляции, поэтому современники считали его посредственным президентом. Однако со временем суждения о нем изменились на более положительные. Американский журналист Джонатан Альтер в биографии 39-го президента отметил, что Картер часто опережал свое время, в частности в области сокращения использования ископаемого топлива и сохранения окружающей среды и в сфере борьбы с последствиями расового разделения в стране. По словам Альтера, Джимми был "возможно, самым неправильно понятым президентом в американской истории".

В 1978 году Картер стал лауреатом Нобелевской премии мира после того, как поспособствовал заключению Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом и выводу Израильских войск с захваченной еще в 1967 году египетской территории.

Высказывания Джимми Картера об Украине

Позицию Джимми Картера относительно вторжения России в Украину нельзя назвать однозначной. В 2014 году в интервью PBS NewsHour он сказал, что аннексия Россией украинского Крыма была "неизбежной" и Путину ничто не могло помешать, и добавил, что президента страны-агрессора нужно остановить и не дать ему пойти дальше. Однако в апреле 2015 года Картер в интервью Голос Америки после поездки в Москву в составе так называемой "Группы старейшин" (The Elders), которая способствует достижению мира и соблюдению прав человека, заявил, что "Россия действительно хотела бы видеть ситуацию урегулированной во всех аспектах", и призвал к выполнению Минских договоренностей. Также он сказал, что выступает против поставок вооружения Украине и надеется, что "президент Обама не будет посылать оружие".

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года экс-президент США опубликовал на сайте "Центра Картера" официальное заявление, в котором осудил действия Кремля и отметил, что они нарушают нормы международного права и права человека.

"Я осуждаю это несправедливое наступление на суверенитет Украины, которое угрожает безопасности в Европе и всем мире, и я призываю президента Путина прекратить все военные действия и восстановить мир. Соединенные Штаты и их союзники должны поддерживать народ Украины в поддержку его права на мир, безопасность и самоопределение", — отметил Картер.

Напомним, 29 декабря СМИ также сообщили о смерти миллиардера Чарльза Долана, основателя HBO, в возрасте 98 лет. Он также основал компании Home Box Office Inc. и Cablevision Systems Corp. и заработал состояние в размере 5 миллиардов долларов.

Также 27 декабря СМИ писали о трагической гибели 16-летней звезды кассового боевика "На драйве". Молодой актер Хадсон Мик умер от полученных в ДТП травм, упав на дорогу с транспорта на ходу.