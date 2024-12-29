В 98 лет умер миллиардер Чарльз Долан, основатель HBO

Чарльз Ф. Долан, основал некоторые из самых известных американских медиакомпаний, включая Home Box Office Inc. и Cablevision Systems Corp. еще в 1972 году и заработал 5 миллиардов долларов.

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Миллиардер Чарльз Долан скончался в 98 лет. В заявлении, опубликованном его семьей, говорится, что Долан умер естественной смертью. В 1972 году Долан запустил запуск Home Box Office в кабельном вещании, канал, теперь известный по всему миру, как НВО. Об этом пишет CNN.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего любимого отца и патриарха Чарльза Долана, дальновидного основателя HBO и Cablevision", — говорится в заявлении семьи миллиардера.

Наследие Долана в кабельном вещании включает запуск Home Box Office в 1972 году, позже известного как HBO, а также основание Cablevision в 1973 году и телевизионной станции American Movie Classics в 1984 году. Он также запустил News 12 в Нью-Йорке, первый круглосуточный кабельный канал местных новостей в США.

Уроженец Кливленда, бросивший учебу в Университете Джона Кэрролла в пригороде Кливленда, в июне 2016 года завершил продажу Cablevision европейской телекоммуникационной и кабельной компании Altice за 17,7 млрд долларов.

Долан, основным местом жительства которого был поселок Коув-Нек на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, также владел контрольными пакетами акций компаний, которым принадлежали Madison Square Garden, Radio City Music Hall, New York Knicks и New York Rangers.

Джеймс Л. Долан, один из его сыновей, был генеральным директором Cablevision с 1995 года до продажи Altice в 2016 году. Сейчас он является исполнительным председателем и генеральным директором Madison Square Garden Sports Corp. Компания владеет франшизами Knicks и Rangers, среди прочего имущества.

По данным Forbes, на момент смерти Чарльз Долан и его семья имели чистый капитал в размере 5,4 миллиарда долларов.

Долан также был основателем и почетным председателем Фонда Люстгартена в Юниондейле, штат Нью-Йорк, который проводит исследования рака поджелудочной железы.

У него осталось шестеро детей, 19 внуков и пятеро правнуков. Его жена Хелен Энн Долан умерла в 2023 году.

Напомним, 14 декабря стало известно, что умер основатель испанского бренда одежды Mango Исак Андик. Миллиардеру был 71 год. Он умер в результате несчастного случая. Испанские СМИ сообщили, что Андик упал в ущелье, отдыхая с семьей.