Крупнейший богач Каталонии и основатель Mango стал жертвой несчастного случая: что известно

Миллиардер Исак Андик потерял жизнь во время отдыха с родными. На место происшествия направили вертолет, но медики лишь констатировали остановку сердца.

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Умер основатель испанского бренда одежды Mango Исак Андик. Об этом 14 декабря сообщил генеральный директор компании Тони Руис.

В пресс-релизе упоминается, что смерть произошла неожиданно, в результате несчастного случая в эту субботу. В компании отметили, что разделяют боль семьи Андика как собственную.

"Исаак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь проекту Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непоколебимой преданности ценностям, которые он сам внедрил в нашу компанию. (...) Его уход оставляет огромную пустоту, но все мы определенным образом являемся его наследием и свидетельством его достижений", — подчеркнул Руис.

Фото Исака Андика Фото: Getty Images

В издании El Pais со ссылкой на источники сообщили, что 71-летний основатель Mango погиб в результате падения в ущелье вблизи пещер на горном массиве Монсеррат (50 километров от Барселоны, Испания). Отмечается, что трагедия произошла в полдень.

"Андик, самый богатый человек Каталонии, погиб после падения в ущелье у дороги вблизи пещер Сальнитре, которые принадлежат горному массиву Монсеррат. Ранее эти пещеры были предназначены для добычи селитры", — говорится в материале.

В СМИ отметили, что несмотря на возраст Андик был увлечен горами и пешим туризмом. Он собирался провести день с семьей, но примерно в 12:30 его родные позвонили на горячую линию 112.

Экстренные службы направили к месту происшествия вертолет и "скорую". Однако приехав по вызову, медики лишь смогли подтвердить факт смерти.

Фото Исака Андика Фото: Getty Images

Источники рассказали, что бизнесмен упал, когда шел по дороге в монастырь Монтсеррат и получил травму, не совместимую с жизнью. Сообщается, что в этот момент с отцом был 43-летний Джонатан Андик. Членам семьи оказали психологическую поддержку.

Местный гид объяснил журналистам что ходьба по дороге, о которой идет речь, занимает два часа. Она пересекается с оврагами и местами может быть скользкой из-за растительности.

Активы Андика оценивают в 4,5 миллиарда евро, он был одним из самых богатых испанцев. Еще 12 декабря он присутствовал на церемонии по поводу презентации будущего музея. Свои соболезнования выразил сам мэр Барселоны Хауме Коллбони, отметив наследие бизнесмена, которое в городе будут помнить "с гордостью и благодарностью".

"Его страсть к моде, его преданность обществу и его глубокая любовь к Барселоне и Каталонии оставили неизгладимый след. Филантроп, провидец и лидер, он представил наш город всему миру, превратив Mango в мировой эталон и вдохновив поколение новых талантов", — подчеркнул Коллбони.

Напомним, 14 декабря стало известно, что на фронте погиб актер и воин Яков Ткаченко. Он защищал страну с начала полномасштабной войны и демобилизовался в 2023 году, но вернулся на передовую.

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