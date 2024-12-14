"Хочу быть в идеальной форме": Наталья Могилевская похудела на 15 кг (фото, видео)

Украинская певица подчеркнула, что старается поддерживать форму. Наталья Могилевская также рассказала, что готова поделиться с подписчиками своим рецептом похудения.

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Украинская певица Наталья Могилевская в Stories поделилась результатами похудения, ей удалось сбросить 15 килограммов. Об этом она рассказала в своем сториз в Instagram.

Она признается, что старается поддерживать форму, а после каждого концерта она занимается скандинавской ходьбой.

Пост Могилевской в сториз (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Хочу быть в идеальной форме, ведь в следующем году у меня юбилей. Вот такая я спортсменка. Спорт везде и всегда. Минус 15 кг", — похвасталась артистка.

Недавно певица выступала в столичном Октябрьском дворце на концерте "Музыкальная Платформа", где Могилевская представила свой хит "Я танцевала" на украинском.

"Премьера, которую вы так ждали", — прокомментировала видео с концерта звезда. Артистка появилась на сцене в стильном образе — в черном платье с бахромой и жакете свободного кроя.

Также певица призвала обращаться к ней в личные сообщения, где она пообещала раскрыть секреты своего процесса похудения и что для этого делает.

Ранее Фокус писал, как изменилась внешность Натальи Могилевской за почти 30 лет на сцене. Одна из ведущих артисток украинской эстрады неоднократно меняла свой стиль, цветовую гамму и любимые наряды.

Также мы рассказывали, что блогерша показала, как выглядит возлюбленный Натальи Могилевской. Артистка накануне отметила 49-летие. Ее поздравили дочери, избранник и друзья в домашней атмосфере.