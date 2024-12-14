"Хочу бути в ідеальній формі": Наталія Могилевська схудла на 15 кг (фото, відео)

Українська співачка наголосила, що намагається підтримувати форму. Наталія Могилевська також розповіла, що готова поділитися з підписниками своїм рецептом схуднення.

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Українська співачка Наталія Могилевська в Stories поділилася результатами схуднення, їй вдалося скинути 15 кілограмів. Про це вона розповіла у своєму сторіз в Instagram.

Вона зізнається, що намагається підтримувати форму, а після кожного концерту вона займається скандинавською ходьбою.

Пост Могилевської в сторіз (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Хочу бути в ідеальній формі, адже наступного року у мене ювілей. Ось така я спортсменка. Спорт скрізь і завжди. Мінус 15 кг", — похизувалася артистка.

Нещодавно співачка виступала в столичному Жовтневому палаці на концерті "Музична Платформа", де Могилевська представила свій хіт "Я танцевала" українською.

"Прем'єра, на яку ви так чекали", — прокоментувала відео з концерту зірка. Артистка з’явилася на сцені у стильному образі — у чорній сукні з бахромою та жакеті вільного крою.

Також співачка закликала звертатися до неї в приватні повідомлення, де вона пообіцяла розкрити секрети свого процесу схуднення і що для цього робить.

Раніше Фокус писав, як змінилася зовнішність Наталії Могилевської за майже 30 років на сцені. Одна з провідних артисток української естради неодноразово змінювала свій стиль, колірну гамму та улюблені наряди.

Також ми розповідали, що блогерка показала, як виглядає коханий Наталії Могилевської. Артистка напередодні відзначила 49-річчя. Її привітали доньки, обранець та друзі в домашній атмосфері.