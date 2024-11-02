Як змінилася зовнішність Наталії Могилевської за майже 30 років на сцені

Наталя Могилевська — народна артистка України і, безсумнівно, яскрава особистість. Звісно як жінка, вона завжди прагне мати чудовий вигляд. Однак, життя швидкоплинне і ми не в змозі зупинити вікові зміни, які в першу чергу проявляються на нашій зовнішності.

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Народна артистка України Наталка Могилевська вже близько 30 років виступає на сцені. За цей час співачка неодноразово змінювала образи, дорослішала і змінювалася зовні. Фокус звернувся за коментарем до пластичного хірурга Сергія Королюка, який проаналізував зовнішні зміни артистки за роки її творчої діяльності.

Пластичний хірург акцентував увагу на тому, що протягом своєї кар'єри Наталя Могилевська активно боролася з надмірною вагою — вона часто худла, а потім набирала вагу. Усі ми пам'ятаємо 2006 рік, коли Могилевська брала участь у конкурсі "Танці з зірками", де посіла разом зі своїм партнером Владом Ямою друге місце. У той період артистка, безумовно, перебувала у своїй найкращій спортивній формі.

За словами Сергія Королюка, з віком утримувати вагу і форму стає дедалі складніше, і це помітно і у випадку Наташі.

"Аналізуючи соціальні мережі Могилевської, можна сказати, що зараз вона перебуває в стані любові до себе і прийняття. Це підтверджують її публікації фотографій без макіяжу. Зараз їй 49 років. Звісно, на обличчі присутні вікові зміни (так звані носогубні складки, зморшки, а стан шкіри відповідає рокам). Можна констатувати, що вона не зверталася до пластичних хірургів для зміни зовнішності: ринопластики чи підтяжок непомітно. Мамопластику вона також не робила", — пояснив Сергій Королюк.

Наталка Могилевська Фото: колаж Фокус

У своїх соціальних мережах Могилевська розповідає, що зараз її стиль життя змінився. Співачка удочерила двох дівчаток і тепер більше зосереджена на материнстві, творчості та любові до себе.

За словами пластичного хірурга, можна припустити, що вона відвідує косметолога і піклується про стан своєї шкіри. Ймовірно, вона застосовує апаратні процедури та ін'єкційні методики догляду за обличчям. Також у соціальних мережах вона іноді ділиться власними методами схуднення і детоксу.

"На свій вік вона має гарний вигляд, але як хірург я бачу, які процедури могли б допомогти їй мати кращий вигляд. Однак я не буду їх озвучувати, адже це делікатне питання, і кожна жінка сама вирішує, чи хоче вона звертатися до естетичної хірургії, чи ні. Я можу лише підтримати такий вибір, проконсультувати та спланувати стратегії змін. Але нав'язувати свою думку не вважаю за потрібне, адже поняття краси суб'єктивне. Найголовніше для жінки — це любити і приймати себе. Мені здається, що зараз Наталя Могилевська перебуває в гармонії із собою", — резюмував Сергій Королюк.

Наталка Могилевська Фото: Колаж Фокус

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша дочка Олени Кравець поділилася фотографіями топлес.

Крім цього, Фокус писав, що пластичний хірург відповів, чи робила пластичні операції Кейт Міддлтон.