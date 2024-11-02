Как изменилась внешность Натальи Могилевской за почти 30 лет на сцене

Наталья Могилевская — народная артистка Украины и, несомненно, яркая личность. Конечно как женщина, она всегда стремится иметь прекрасный вид. Однако, жизнь быстротечна и мы не в состоянии остановить возрастные изменения, которые в первую очередь проявляются на нашей внешности.

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Народная артистка Украины Наталка Могилевская уже около 30 лет выступает на сцене. За это время певица неоднократно меняла образы, взрослела и менялась внешне. Фокус обратился за комментарием к пластическому хирургу Сергею Королюку, который проанализировал внешние изменения артистки за годы ее творческой деятельности.

Пластический хирург акцентировал внимание на том, что на протяжении своей карьеры Наталья Могилевская активно боролась с избыточным весом — она часто худела, а потом набирала вес. Все мы помним 2006 год, когда Могилевская участвовала в конкурсе "Танцы со звездами", где заняла вместе со своим партнером Владом Ямой второе место. В тот период артистка, безусловно, находилась в своей лучшей спортивной форме.

По словам Сергея Королюка, с возрастом удерживать вес и форму становится все сложнее, и это заметно и в случае Наташи.

"Анализируя социальные сети Могилевской, можно сказать, что сейчас она находится в состоянии любви к себе и принятия. Это подтверждают ее публикации фотографий без макияжа. Сейчас ей 49 лет. Естественно, на лице присутствуют возрастные изменения (так называемые носогубные складки, морщины, а состояние кожи соответствует годам). Можно констатировать, что она не обращалась к пластическим хирургам для изменения внешности: ринопластики или подтяжек незаметно. Маммопластику она также не делала", — пояснил Сергей Королюк.

Наталка Могилевская Фото: коллаж Фокус

В своих социальных сетях Могилевская рассказывает, что сейчас ее стиль жизни изменился. Певица удочерила двух девочек и теперь больше сосредоточена на материнстве, творчестве и любви к себе.

По словам пластического хирурга, можно предположить, что она посещает косметолога и заботится о состоянии своей кожи. Вероятно, она применяет аппаратные процедуры и инъекционные методики ухода за лицом. Также в социальных сетях она иногда делится собственными методами похудения и детокса.

"На свой возраст она хорошо выглядит, но как хирург я вижу, какие процедуры могли бы помочь ей выглядеть лучше. Однако я не буду их озвучивать, ведь это деликатный вопрос, и каждая женщина сама решает, хочет ли она обращаться к эстетической хирургии или нет. Я могу лишь поддержать такой выбор, проконсультировать и спланировать стратегии изменений. Но навязывать свое мнение не считаю нужным, ведь понятие красоты субъективно. Самое главное для женщины — это любить и принимать себя. Мне кажется, что сейчас Наталья Могилевская находится в гармонии с собой", — резюмировал Сергей Королюк.

Наталка Могилевская Фото: Колаж Фокус

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец поделилась фотографиями топлес.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург ответил, делала ли пластические операции Кейт Миддлтон.