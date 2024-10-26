Возрастные изменения и влияние болезни: пластический хирург ответил, делала ли пластические операции Кейт Миддлтон

В последнее время вокруг внешности герцогини Кембриджской появилось немало слухов, в частности активно анализировать ее внешность начали после того, как стало известно, что врачи диагностировали ей онкологию. Тогда пластические хирурги начали ретально присматриваться к вероятным внешним изменениям Кейт Миддлтон.

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Зарубежные специалисты довольно сдержанно комментируют внешность Кейт Миддлтон, но часть из них склоняется к мнению, что одной из пластических операций, которые она могла выполнять является подтяжка живота. Специально для издания Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал возможные изменения внешности герцогини и развеял возможные слухи.

"Вполне возможно, что изменение веса герцогини обусловлено правильным питанием, занятиями спортом, или другими подобными факторами. Вероятно она могла выполнять подтяжку живота для восстановления упругости тканей, как отмечают иностранные коллеги. Такая операция часто нужна людям, которые резко потеряли вес. Однако, очень сложно это подтвердить, поскольку актуальных фото-доказательств в интернет-пространстве нет и сама герцогиня лично этого не подтверждала", — рассказал пластический хирург.

Относительно лица Дмитрий Слоссер с уверенностью констатирует, что хирургических вмешательств он не видит, а определенные изменения внешности могли быть обусловлены совсем другими факторами.

"Могу сказать с уверенностью, что герцогиня не делала ринопластику, блефаропластику или увеличение губ. Скорее всего, она пользуется уколами красоты для сохранения свежести кожи. Это сейчас практически стандарт для публичных лиц. Кроме того, в ее случае это сделано достаточно естественно. Очевидно, что в королевской семье имеют доступ к высококвалифицированным специалистам, которые применяют проверенные препараты, поэтому эффект максимально натуральный", — отметил врач.

Кейт Миддлтон Фото: коллаж Фокус

По словам врача, с годами каждый человек подвергается воздействию возрастных изменений. Часть людей может с ними смириться, другая же — пытается бороться, Кейт Миддлтон не является исключением и сравнивая фото разных лет, можно заметить вполне естественный процесс старения. Кроме того, изрядно на внешность герцогини могли и повлиять препараты, которые она принимает для лечения рака.

"Очевидно, что с возрастом меняются некоторые черты, в частности сравнивая архивные снимки можно заметить незначительное опущение бровей. Это необратимый процесс возрастных изменений. Возможно, они обусловлены препаратами, которые принимала герцогиня во время лечения болезни", — добавил Дмитрий Слоссер.

Резюмируя, Слоссер, пояснил, если Кейт Миддлтон и обращалась к эстетическим процедурам, то они сделаны настолько искусно, что практически незаметны и соответствуют ее стилю естественного омоложения.

Напомним, ранее мы писали, что Букингемский дворец заврался, или Настоящая причина исчезновения Кейт Миддлтон.

Кроме этого, Фокус писал, что Кейт Миддлтон в элегантном осеннем образе присоединилась к Уильяму.