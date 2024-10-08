Букингемский дворец заврался, или настоящая причина пропажи Кейт Миддлтон

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Напомню, что официальная версия пропажи Кейт из публичного пространства — это большие проблемы со здоровьем. И в этой сказке есть таки доля правды. Да, я сейчас огорчу конспирологов, потому что 15 июня на торжественном параде нам и правда показали настоящую Кейт Миддлтон, а не ее двойника

И, согласно астрологическому прогнозу, за последний год у принцессы Уэльской сфера здоровья действительно крайне уязвима и требует радикальных мер по ее улучшению. На начало 2024 года, согласно транзитам планет и проведенному астроанализу, у нее имелись серьезные указания в том числе и на оперативное вмешательство.

Как астролог я отчасти подтверждаю версию официальной прессы. Кроме того, эту версию также подтвердил таролог из моей команды, когда потребовалось прояснить нюансы.

Но озвучивание полуправды — та же ложь. Ведь жесткая турбулентность в жизни Кейт настигла не только сферу ее здоровья, но и личную жизнь и вопросы статуса. Многие показатели говорят о том, что моральное состояние принцессы подкосила не столько болезнь, сколько измены ее супруга, принца Уильяма, которые, согласно астроанализу, имеют место быть на 100%. И следует отметить, что их брак на данный момент находится под угрозой. А наличие болезни — не основная причина, по которой Кейт отказывалась вести социально активную жизнь, как положено принцессе.

Лишь благодаря ответственности и внутренней зрелости Кейт, грязное белье Уильяма пока еще не обсуждает весь мир. В данной ситуации она правильно себя повела, ибо затмения проецируются в этом году на сектор гороскопа, отвечающий за репутацию. Однако у любого терпения и многолетних обид есть побочный эффект, и в данном случае часто он проявляется в виде онкологии.