Букінгемський палац забрехався, або справжня причина зникнення Кейт Міддлтон

Related video

Нагадаю, що офіційна версія зникнення Кейт із публічного простору — це великі проблеми зі здоров'ям. І в цій казці є таки частка правди. Так, я зараз засмучу конспірологів, тому що 15 червня на урочистому параді нам і справді показали справжню Кейт Міддлтон, а не її двійника

І, згідно з астрологічним прогнозом, за останній рік у принцеси Уельської сфера здоров'я справді вкрай вразлива і потребує радикальних заходів для її поліпшення. На початок 2024 року, згідно з транзитами планет і проведеним астроаналізом, у неї були серйозні вказівки, зокрема й на оперативне втручання.

Як астролог я частково підтверджую версію офіційної преси. Крім того, цю версію також підтвердив таролог із моєї команди, коли треба було прояснити нюанси.

Але озвучування напівправди — та сама брехня. Адже жорстка турбулентність у житті Кейт наздогнала не тільки сферу її здоров'я, а й особисте життя і питання статусу. Багато показників говорять про те, що моральний стан принцеси підкосила не стільки хвороба, скільки зради її чоловіка, принца Вільяма, що, згідно з астроаналізом, мають місце бути на 100%. І слід зазначити, що їхній шлюб наразі перебуває під загрозою. А наявність хвороби — не основна причина, через яку Кейт відмовлялася вести соціально активне життя, як належить принцесі.

Лише завдяки відповідальності та внутрішній зрілості Кейт, брудну білизну Вільяма поки що не обговорює весь світ. У цій ситуації вона правильно себе повела, бо затемнення проєктуються цього року на сектор гороскопа, що відповідає за репутацію. Однак у будь-якого терпіння і багаторічних образ є побічний ефект, і в цьому випадку часто він проявляється у вигляді онкології.