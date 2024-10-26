Вікові зміни та вплив хвороби: пластичний хірург відповів, чи робила пластичні операції Кейт Міддлтон

Останнім часом навколо зовнішності герцогині Кембриджської з'явилося чимало чуток, зокрема активно аналізувати її зовнішність почали після того, як стало відомо, що лікарі діагностували їй онкологію. Тоді пластичні хірурги почали ретально придивлятися до ймовірних зовнішніх змін Кейт Міддлтон.

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Зарубіжні фахівці досить стримано коментують зовнішність Кейт Міддлтон, але частина з них схиляється до думки, що однією з пластичних операцій, які вона могла виконувати є підтяжка живота. Спеціально для видання Фокуса відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував можливі зміни зовнішності герцогині і розвіяв можливі чутки.

"Цілком можливо, що зміна ваги герцогині зумовлена правильним харчуванням, заняттями спортом, або іншими подібними факторами. Ймовірно вона могла виконувати підтяжку живота для відновлення пружності тканин, як зазначають іноземні колеги. Така операція часто потрібна людям, які різко втратили вагу. Однак, дуже складно це підтвердити, оскільки актуальних фото-доказів в інтернет-просторі немає і сама герцогиня особисто цього не підтверджувала", — розповів пластичний хірург.

Щодо обличчя Дмитро Слоссер з упевненістю констатує, що хірургічних втручань він не бачить, а певні зміни зовнішності могли бути зумовлені зовсім іншими факторами.

"Можу сказати з упевненістю, що герцогиня не робила ринопластику, блефаропластику або збільшення губ. Найімовірніше, вона користується уколами краси для збереження свіжості шкіри. Це зараз практично стандарт для публічних осіб. Крім того, в її випадку це зроблено досить природно. Очевидно, що в королівській сім'ї мають доступ до висококваліфікованих фахівців, які застосовують перевірені препарати, тож ефект максимально натуральний", — зазначив лікар.

Кейт Міддлтон Фото: колаж Фокус

За словами лікаря, з роками кожна людина піддається впливу вікових змін. Частина людей може з ними змиритися, інша ж — намагається боротися, Кейт Міддлтон не є виключенням і порівнюючи фото різних років, можна помітити цілком природний процес старіння. Крім того, неабияк на зовнішність герцогині могли і вплинути препарати, які вона приймає для лікування раку.

"Очевидно, що з віком змінюються деякі риси, зокрема порівнюючи архівні знімки можна помітити незначне опущення брів. Це незворотній процес вікових змін. Можливо, вони зумовлені препаратами, які приймала герцогиня під час лікування хвороби", — додав Дмитро Слоссер.

Резюмуючи, Слоссер пояснив, якщо Кейт Міддлтон і зверталася до естетичних процедур, то вони зроблені настільки майстерно, що практично непомітні і відповідають її стилю природного омолодження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Букінгемський палац заврався, або Справжня причина зникнення Кейт Міддлтон.

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