Найбільший багатій Каталонії та засновник Mango став жертвою нещасного випадку: що відомо

Мільярдер Ісак Андік втратив життя під час відпочинку з рідними. На місце події направили гелікоптер, але медики лише констатували зупинку серця.

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Помер засновник іспанського бренду одягу Mango Ісак Андік. Про це 14 грудня повідомив генеральний директор компанії Тоні Руїс.

У пресрелізі згадується, що смерть сталася несподівано, внаслідок нещасного випадку у цю суботу. У компанії наголосили, що розділяють біль родини Андіка як власний.

"Ісак був прикладом для всіх нас. Він присвятив своє життя проєкту Mango, залишивши незгладимий слід завдяки своєму стратегічному баченню, лідерству, що надихає, та непохитній відданості цінностям, які він сам впровадив у нашу компанію. (…) Його відхід залишає величезну порожнечу, але всі ми певним чином є його спадщиною та свідченням його досягнень", — підкреслив Руїс.

Фото Ісака Андіка Фото: Getty Images

У виданні El Pais з посиланням на джерела повідомили, що 71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат (50 кілометрів від Барселони, Іспанія). Зазначається, що трагедія сталася опівдні.

"Андік, найбагатша людина Каталонії, загинув після падіння в ущелині біля дороги поблизу печер Сальнітре, які належать гірському масиву Монсеррат. Раніше ці печери були призначені для видобутку селітри", — йдеться в матеріалі.

У ЗМІ зауважили, що попри вік Андік був захоплений горами й пішим туризмом. Він збирався провести день з родиною, але приблизно о 12:30 його рідні подзвонили на гарячу лінію 112.

Екстрені служби направили до місця події гелікоптер та "швидку". Проте приїхавши за викликом, медики лише змогли підтвердити факт смерті.

Фото Ісака Андіка Фото: Getty Images

Джерела розповіли, що бізнесмен впав, коли йшов шляхом до монастиря Монтсеррат та отримав травму, не сумісну з життям. Повідомляється, що в цей момент з батьком був 43-річний Джонатан Андік. Членам сім’ї надали психологічну підтримку.

Місцевий гід пояснив журналістам що ходьба дорогою, про яку йдеться, займає дві години. Вона перетинається з ярами та місцями може бути слизькою через рослинність.

Активи Андіка оцінюють у 4,5 мільярда євро, він був одним з найбагатших іспанців. Ще 12 грудня він був присутній на церемонії з приводу презентації майбутнього музею. Свої співчуття висловив сам мер Барселони Хауме Коллбоні, відзначивши спадщину бізнесмена, яку в місті пам’ятатимуть "з гордістю і вдячністю".

"Його пристрасть до моди, його відданість суспільству та його глибока любов до Барселони та Каталонії залишили незгладимий слід. Філантроп, провидець і лідер, він представив наше місто всьому світу, перетворивши Mango на світовий еталон і надихнувши покоління нових талантів", — підкреслив Коллбоні.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що на фронті загинув актор та воїн Яків Ткаченко. Він боронив країну з початку повномасштабної війни й демобілізувався у 2023 році, але повернувся на передову.

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