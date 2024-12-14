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Воєнний фокус Російсько-українська війна

На щиті актор та воїн Яків Ткаченко, який повернувся на фронт після демобілізації (фото)

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Фото: Колаж | Яків Ткаченко міг служити у ТЦК, але відмовився, бо хотів брати участь в боях

Ткаченко зіграв у таких фільмах, як "Довбуш", "Червоний" та "Припутні". Він служив кулеметником у ТРО та брав участь в боях під Вугледаром.

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На фронті загинув актор театру й кіно Яків Ткаченко, який зіграв опришка Івана Сабата в фільмі "Довбуш" і воїна УПА Хмару в фільмі "Червоний". Сумною звісткою 14 грудня поділився кінорежисер та актор Олесь Санін.

Він зауважив, що лише два дні тому говорив з колегою та захисником.

"Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!", — додав Санін.

Яків Ткаченко, Ткаченко, актор Ткаченко, Ткаченко загинув, Ткаченко на щиті, Ткаченко помер Fullscreen
Фото Яков Ткаченка
Фото: Відкриті джерела

Також про загибель Ткаченка повідомив актор Євген Черников. Він підкреслив, що воїн був неординарною та яскравою людиною.

Актори були знайомі з 2016 року, і Черников бачив становлення Ткаченка як щирого патріота України. З перших днів повномасштабної війни він долучився до захисту країни в складі ТРО, а пізніше вступив до 3 ОШБр.

"Яків створив багато яскравих образів в нашому кіно і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Бути воїном — жити вічно", — підкреслив Черников.

Яків Ткаченко, Ткаченко, актор Ткаченко, Ткаченко загинув, Ткаченко на щиті, Ткаченко помер Fullscreen
Фото Яков Ткаченка
Фото: Відкриті джерела

Режисерка кастингу Алла Саймойленко заявила, що відчуває спустошення.

"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість", — поділилась вона.

Яків Ткаченко, Ткаченко, актор Ткаченко, Ткаченко загинув, Ткаченко на щиті, Ткаченко помер Fullscreen
Фото Яков Ткаченка
Фото: Відкриті джерела

Що відомо про Якова Ткаченка як воїна

Яків Ткаченко у перші дні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ вступив до лав територіальної оборони Дніпра. У складі 128 бригади ТРО він воював у Донецькій області, де двічі отримував поранення і повертався в стрій. Захисник служив кулеметником і обіймав посаду головного сержанта взводу.

Яків Ткаченко, Ткаченко, актор Ткаченко, Ткаченко загинув, Ткаченко на щиті, Ткаченко помер Fullscreen
Фото Яков Ткаченка
Фото: Відкриті джерела
Яків Ткаченко, Ткаченко, актор Ткаченко, Ткаченко загинув, Ткаченко на щиті, Ткаченко помер Fullscreen
Фото Яков Ткаченка
Фото: Відкриті джерела

"На той момент ще ніхто не знав, наскільки швидко ворог буде просуватися, чи є ймовірність, що він скоро буде під Дніпром. Тож спершу це були плани саме щодо захисту міста. А коли всі зрозуміли, що окупанти сюди не дійдуть, нас стали відправляти трохи далі – на межі Донецької та Запорізької областей, потім все ближче до Донецької. Одного дня надійшов наказ, що ми все ж таки висуваємося на "нуль"", — згадував він.

Актор брав участь в боях під Вугледаром. Під час одного з поранень уламок кулі влучив йому у шию поруч зі зв’язками, тому був ризик втрати голосу. Однак медики "підтягнули" уламок за допомогою магніту, тож таких наслідків вдалося уникнути.

Яків Ткаченко, Ткаченко, актор Ткаченко, Ткаченко загинув, Ткаченко на щиті, Ткаченко помер Fullscreen
Фото Яков Ткаченка
Фото: Відкриті джерела

У 2023 році Ткаченко демобілізувався, що дозволило йому знятися в кількох проєктах. Однак згодом він вирішив повернутись на служби, вступивши у 3 ОШБр. В інтерв’ю він пояснював, що був звільнений за сімейними обставинами. Його матері потрібна була операція, і більше не було кому доглядати за нею. Повернутись на фронт було усвідомленням рішенням Ткаченка.

"Якщо чесно казати, то я коли звільнявся, був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернуся до армії. Я не знав, куди саме повернуся — чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої, — але я точно знав, що обов’язково буду у війську поки йтиме ця війна", — підкреслював він.

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Фото Яков Ткаченка
Фото: Відкриті джерела

Ткаченко ділився, що прагнув служити саме у бойовому підрозділі, адже при штабі почувається гірше, ніж "на нулі". Він розповідав, що мав можливість влаштуватись у ТЦК в Дніпрі, але відмовився. Також актор зазначався, що повернеться до кар’єри у кіно, коли відвоює можливість "спокійно займатись улюбленою справою".

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо про загибель на фронті актора й захисника Петра Великого. Він зіграв понад 35 ролей та був провідним митцем сцени у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі.

11 грудня стало відомо про загибель на передовій режисера монтажу "Реальної історії" та військового Олега Сарело. Пів року тому він приєднався до 72 ОМБр.