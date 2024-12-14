На щиті актор та воїн Яків Ткаченко, який повернувся на фронт після демобілізації (фото)

Ткаченко зіграв у таких фільмах, як "Довбуш", "Червоний" та "Припутні". Він служив кулеметником у ТРО та брав участь в боях під Вугледаром.

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На фронті загинув актор театру й кіно Яків Ткаченко, який зіграв опришка Івана Сабата в фільмі "Довбуш" і воїна УПА Хмару в фільмі "Червоний". Сумною звісткою 14 грудня поділився кінорежисер та актор Олесь Санін.

Він зауважив, що лише два дні тому говорив з колегою та захисником.

"Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!", — додав Санін.

Фото Яков Ткаченка Фото: Відкриті джерела

Також про загибель Ткаченка повідомив актор Євген Черников. Він підкреслив, що воїн був неординарною та яскравою людиною.

Актори були знайомі з 2016 року, і Черников бачив становлення Ткаченка як щирого патріота України. З перших днів повномасштабної війни він долучився до захисту країни в складі ТРО, а пізніше вступив до 3 ОШБр.

"Яків створив багато яскравих образів в нашому кіно і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Бути воїном — жити вічно", — підкреслив Черников.

Фото Яков Ткаченка Фото: Відкриті джерела

Режисерка кастингу Алла Саймойленко заявила, що відчуває спустошення.

"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість", — поділилась вона.

Фото Яков Ткаченка Фото: Відкриті джерела

Що відомо про Якова Ткаченка як воїна

Яків Ткаченко у перші дні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ вступив до лав територіальної оборони Дніпра. У складі 128 бригади ТРО він воював у Донецькій області, де двічі отримував поранення і повертався в стрій. Захисник служив кулеметником і обіймав посаду головного сержанта взводу.

Фото Яков Ткаченка Фото: Відкриті джерела Фото Яков Ткаченка Фото: Відкриті джерела

"На той момент ще ніхто не знав, наскільки швидко ворог буде просуватися, чи є ймовірність, що він скоро буде під Дніпром. Тож спершу це були плани саме щодо захисту міста. А коли всі зрозуміли, що окупанти сюди не дійдуть, нас стали відправляти трохи далі – на межі Донецької та Запорізької областей, потім все ближче до Донецької. Одного дня надійшов наказ, що ми все ж таки висуваємося на "нуль"", — згадував він.

Актор брав участь в боях під Вугледаром. Під час одного з поранень уламок кулі влучив йому у шию поруч зі зв’язками, тому був ризик втрати голосу. Однак медики "підтягнули" уламок за допомогою магніту, тож таких наслідків вдалося уникнути.

Фото Яков Ткаченка Фото: Відкриті джерела

У 2023 році Ткаченко демобілізувався, що дозволило йому знятися в кількох проєктах. Однак згодом він вирішив повернутись на служби, вступивши у 3 ОШБр. В інтерв’ю він пояснював, що був звільнений за сімейними обставинами. Його матері потрібна була операція, і більше не було кому доглядати за нею. Повернутись на фронт було усвідомленням рішенням Ткаченка.

"Якщо чесно казати, то я коли звільнявся, був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернуся до армії. Я не знав, куди саме повернуся — чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої, — але я точно знав, що обов’язково буду у війську поки йтиме ця війна", — підкреслював він.

Фото Яков Ткаченка Фото: Відкриті джерела

Ткаченко ділився, що прагнув служити саме у бойовому підрозділі, адже при штабі почувається гірше, ніж "на нулі". Він розповідав, що мав можливість влаштуватись у ТЦК в Дніпрі, але відмовився. Також актор зазначався, що повернеться до кар’єри у кіно, коли відвоює можливість "спокійно займатись улюбленою справою".

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо про загибель на фронті актора й захисника Петра Великого. Він зіграв понад 35 ролей та був провідним митцем сцени у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі.

11 грудня стало відомо про загибель на передовій режисера монтажу "Реальної історії" та військового Олега Сарело. Пів року тому він приєднався до 72 ОМБр.