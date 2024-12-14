На щиті актор та воїн Яків Ткаченко, який повернувся на фронт після демобілізації (фото)
Ткаченко зіграв у таких фільмах, як "Довбуш", "Червоний" та "Припутні". Він служив кулеметником у ТРО та брав участь в боях під Вугледаром.
На фронті загинув актор театру й кіно Яків Ткаченко, який зіграв опришка Івана Сабата в фільмі "Довбуш" і воїна УПА Хмару в фільмі "Червоний". Сумною звісткою 14 грудня поділився кінорежисер та актор Олесь Санін.
Він зауважив, що лише два дні тому говорив з колегою та захисником.
"Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!", — додав Санін.
Також про загибель Ткаченка повідомив актор Євген Черников. Він підкреслив, що воїн був неординарною та яскравою людиною.
Актори були знайомі з 2016 року, і Черников бачив становлення Ткаченка як щирого патріота України. З перших днів повномасштабної війни він долучився до захисту країни в складі ТРО, а пізніше вступив до 3 ОШБр.
"Яків створив багато яскравих образів в нашому кіно і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Бути воїном — жити вічно", — підкреслив Черников.
Режисерка кастингу Алла Саймойленко заявила, що відчуває спустошення.
"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість", — поділилась вона.
Що відомо про Якова Ткаченка як воїна
Яків Ткаченко у перші дні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ вступив до лав територіальної оборони Дніпра. У складі 128 бригади ТРО він воював у Донецькій області, де двічі отримував поранення і повертався в стрій. Захисник служив кулеметником і обіймав посаду головного сержанта взводу.
"На той момент ще ніхто не знав, наскільки швидко ворог буде просуватися, чи є ймовірність, що він скоро буде під Дніпром. Тож спершу це були плани саме щодо захисту міста. А коли всі зрозуміли, що окупанти сюди не дійдуть, нас стали відправляти трохи далі – на межі Донецької та Запорізької областей, потім все ближче до Донецької. Одного дня надійшов наказ, що ми все ж таки висуваємося на "нуль"", — згадував він.
Актор брав участь в боях під Вугледаром. Під час одного з поранень уламок кулі влучив йому у шию поруч зі зв’язками, тому був ризик втрати голосу. Однак медики "підтягнули" уламок за допомогою магніту, тож таких наслідків вдалося уникнути.
У 2023 році Ткаченко демобілізувався, що дозволило йому знятися в кількох проєктах. Однак згодом він вирішив повернутись на служби, вступивши у 3 ОШБр. В інтерв’ю він пояснював, що був звільнений за сімейними обставинами. Його матері потрібна була операція, і більше не було кому доглядати за нею. Повернутись на фронт було усвідомленням рішенням Ткаченка.
"Якщо чесно казати, то я коли звільнявся, був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернуся до армії. Я не знав, куди саме повернуся — чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої, — але я точно знав, що обов’язково буду у війську поки йтиме ця війна", — підкреслював він.
Ткаченко ділився, що прагнув служити саме у бойовому підрозділі, адже при штабі почувається гірше, ніж "на нулі". Він розповідав, що мав можливість влаштуватись у ТЦК в Дніпрі, але відмовився. Також актор зазначався, що повернеться до кар’єри у кіно, коли відвоює можливість "спокійно займатись улюбленою справою".
Нагадаємо, 20 листопада стало відомо про загибель на фронті актора й захисника Петра Великого. Він зіграв понад 35 ролей та був провідним митцем сцени у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі.
11 грудня стало відомо про загибель на передовій режисера монтажу "Реальної історії" та військового Олега Сарело. Пів року тому він приєднався до 72 ОМБр.