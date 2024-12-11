"Пів року тому доєднався до лав ЗСУ": на війні загинув режисер монтажу "Реальної історії" (фото)

Засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов зазначив, що Олег змонтував понад половину випусків, був дуже талановитим і відповідальним.

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На фронті загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" і військовослужбовець ЗСУ Олег Сарело. Він приєднався до Збройних Сил шість місяців тому і служив у 72-й окремій механізованій бригаді, повідомила команда проєкту на своїй сторінці у Facebook.

Олег родом із Приморська, міста неподалік Бердянська Запорізької області, яке нині перебуває під російською окупацією.

Два роки тому він став частиною команди "Реальної історії". Колеги згадують його як надзвичайно талановиту, відповідальну і скромну людину.

"Наш Олег завжди відчував, що ми хочемо сказати в епізоді, який настрій передати. Ми навчилися розуміти одне одного без слів. А головне – завжди знали, що Олег не підведе", — написали його колеги.

Олег Сарело Фото: Реальна Історія / Facebook

Чоловік мріяв стати режисером, сам писав сценарії і постійно вдосконалював свої навички. Його робота додавала проєкту унікальності, а глядачі не раз висловлювали захоплення і вдячність за гармонійний відеоряд і музику.

"Пів року тому Олег доєднався до лав ЗСУ. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Ми відчували цю втрату в команді, але надзвичайно пишалися нашим героєм. Тепер ми відчуваємо глибоку втрату, бо нашого Олега не стало", — йдеться у повідомленні.

Засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов зазначив, що Олег змонтував понад половину випусків, був дуже талановитим і відповідальним.

У загиблого залишилися дружина Катерина та 10-річний син Іван.

Нагадаємо, 2 грудня на фронті під час виконання бойового завдання загинув музикант Юрій Мелофон.

20 листопада на війні загинув актор Петро Великий. Він 20 років пропрацював у театрі і зіграв понад 35 ролей.