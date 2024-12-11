"Полгода назад присоединился к рядам ВСУ": на войне погиб режиссер монтажа "Реальной истории" (фото)

Основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов отметил, что Олег смонтировал более половины выпусков, был очень талантливым и ответственным.

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На фронте погиб режиссер монтажа проекта "Реальная история" и военнослужащий ВСУ Олег Сарело. Он присоединился к Вооруженным Силам шесть месяцев назад и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, сообщила команда проекта на своей странице в Facebook.

Олег родом из Приморска, города неподалеку от Бердянска Запорожской области, который сейчас находится под российской оккупацией.

Два года назад он стал частью команды "Реальной истории". Коллеги вспоминают его как чрезвычайно талантливого, ответственного и скромного человека.

"Наш Олег всегда чувствовал, что мы хотим сказать в эпизоде, какое настроение передать. Мы научились понимать друг друга без слов. А главное — всегда знали, что Олег не подведет", — написали его коллеги.

Олег Сарело Фото: Реальна Історія / Facebook

Мужчина мечтал стать режиссером, сам писал сценарии и постоянно совершенствовал свои навыки. Его работа добавляла проекту уникальности, а зрители не раз выражали восхищение и благодарность за гармоничный видеоряд и музыку.

"Полгода назад Олег присоединился в ряды ВСУ. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Мы чувствовали эту потерю в команде, но очень гордились нашим героем. Теперь мы чувствуем глубокую потерю, потому что нашего Олега не стало", — говорится в сообщении.

Основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов отметил, что Олег смонтировал более половины выпусков, был очень талантливым и ответственным.

У погибшего остались жена Екатерина и 10-летний сын Иван.

Напомним, 2 декабря на фронте во время выполнения боевого задания погиб музыкант Юрий Мелофон.

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