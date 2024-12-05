Выполнял боевую задачу: на фронте погиб музыкант Юрий Мелофон (фото)

Юрий Мелофон более 10 лет писал музыку и создавал ремиксы на песни украинских исполнителей, например, для группы "Скрябин". Музыкант жил в Одессе, имел сына и жену, был волонтером, и погиб на войне с РФ.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб музыкант Юрий Мелофон (Melloffon, MLFN), который присоединился к ВСУ из-за полномасштабного вторжения РФ. До армии музыкант занимался волонтерством, помогал жителям Николаева — привозил воду, когда ВС РФ уничтожили водопровод. В активе Юрия — сотрудничество с Latexfauna, "Скрябин" и другими. О гибели музыканта рассказала певица Лавика в заметке в Instagram.

Лавика сообщила, что Юрий погиб на фронте 2 декабря, выполняя боевое задание. На каком именно участке фронта произошло трагическое событие, не указывается. Певица написала, что сотрудничала с музыкантом, начиная с 2012 года: вместе они писали ремиксы на ее песни. Во время войны продолжили контактировать, особенно тогда, когда Лавика потеряла брата: Мелофон помогал собирать голоса для получения звания Героя Украины, поддерживал певицу, которая горевала по близкому человеку. К сообщению прикреплен ряд скринов переписки и видно слова, с которыми Юрий обращался к подруге.

Юрий Мелофон — переписка относительно брата Лавики Фото: Instagram Юрий Мелофон — переписка с Лавикой Фото: Instagram

"Последнее сообщение было с поздравлением меня с днем рождения. После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья", — написала Лавика.

Юрий Мелофон — 39-летний музыкант, ди-джей, актер лейбла MOON Records. На странице Facebook указано, что он жил в Одессе, есть фото с сыном и с кадрами волонтерства. Например, 22 августа 2022 года он присоединился к транспортировке 100 тонн воды для жителей Николаева, а 14 сентября опубликовал шуточное фото с сыном и написал, что следует "наслаждаться моментами, пока они продолжаются".

Юрий Мелофон — сообщение с лета 2022 года из Николаева Фото: Facebook Юрий Мелофон — фото с сыном в сентябре 2022 года Фото: Скриншот

В аккаунте Instagram Юрия Мелофона последнее сообщение появилось 15 ноября 2024 года. Музыкант опубликовал свое фото и написал фразу "все новое — это хорошо забытое старое".

Юрий Мелофон — последнее сообщение 15 ноября Фото: Скриншот

Отметим, 4 ноября основатель групп SOOM и "Пращур" Алексей Ковалев сообщил, что на фронте погиб рок-исполнитель из Харькова Amorth. Настоящее имя Amorth — Николай Состин: ушел добровольцем в августе 2024 года, до того — выступал на блэк-метал сцене, был "лучшим ударником Украины". Как выяснилось, музыкант попал в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, воевал под Покровском. О трагическом событии также написали участники группы Nokturnal Mortum и призвали слушать альбом "Autumn Aurora" группы Drudkh, к созданию которого присоединился Amorth.

Напоминаем, 31 июля стало известно о смерти музыканта Сергей Pror, участник группы Zwyntar: на странице группы рассказали, какой может быть причина.