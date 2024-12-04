"Скоро привлекутся все": заместитель комбата о мобилизации, "бусификации", ТЦК и врачах

Из 140 мужчин, которых мобилизовали через ТЦК, менее половины оказались реально пригодными для службы, заявил заместитель командира 68 егерской бригады с позывным "Явор". Военный объяснил, как мужчинам следует действовать во время войны.

После мероприятий массовой мобилизации, которые проводятся терцентрами комплектования (ТЦК), в армии оказываются люди, которым невозможно найти место из-за их проблем со здоровьем. В частности, в 68 егерскую бригаду ВСУ приезжали сотни новых военнослужащих со статусом ограниченно годных, и командиры искали места, где их поселить и держать подальше от фронта. Чтобы такого больше не было, начали максимально широко применять рекрутинг. О будущем мужчин в тылу и о проблемах с мобилизацией заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша с позывным "Явор" рассказал на портале "Украинская правда".

"Явор", как выяснили журналисты, ушел добровольцем на российско-украинскую войну, причем попал в армию со второй попытки из-за проблем со здоровьем. После нескольких месяцев в ТЦК он сформировал батальон и присоединился к боевым действиям. Военный заявил, что мужчинам следует понять, что жизнь после мобилизации не заканчивается, а продолжается, только в условиях войны. По словам бойца, все, кто пока в тылу, со временем окажутся в армии.

"У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. А я встречаю все группы, я им здесь объясняю: жизнь продолжается, просто ты теперь воюешь. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не минует. Скоро будут привлекаться все", — сказал он.

Также "Явир" рассказал о проблемах с мобилизацией. По его оценкам, терцентры комплектования присылают мужчин, у которых проблемы со здоровьем, хотя по документам они вроде бы пригодны. После осмотра выясняется, что на самом деле это не так. Например, в течение недели в бригаду прибыло 140 мобилизованных, из них только 60 оказались пригодными для армии, заявил он. Один был полностью непригодным: отправили в армию со словами, чтобы молчал и предположением, что его "уволят, а нам надо план выполнить".

"Проблема в медиках, которые делают липовые документы и присылают нам реально непригодных людей", — привели журналисты слова военного.

Еще один вопрос — относительно "бусификации" и рекрутинга. "Явир" объяснил, что в последнее время в бригаде "единицы" тех, кого принудительно привозили в ТЦК и затем отправляли в армию. Подавляющее большинство нынешних бойцов — это результаты рекрутинга, над которым активно работают. В то же время он вспомнил людей, которые прибыли после "бусификации": по его словам, со временем всех мотивировали качественно служить.

"Так они все потом и убеждаются, и мотивируются. Все обучением", — подчеркнул "Явор".

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, 1 декабря представитель Черкасского терцентра комплектования объяснил, откуда появилась "бусификация". По мнению военкома, такого явления не было бы, если бы все мужчины вовремя обновили военно-учетные данные.

Напоминаем, 3 декабря министр обороны Рустем Умеров рассказал, по каким новым правилам будут ставить на учет 17-летних юношей.