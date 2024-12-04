"Скоро залучаться усі": заступник комбата про мобілізацію, "бусифікацію", ТЦК та лікарів

Зі 140 чоловіків, яких мобілізували через ТЦК, менш як половина виявились реально придатними для служби, заявив заступник командира 68-ї єгерської бригади з позивним "Явір". Військовий пояснив, як чоловікам слід діяти під час війни.

Після заходів масової мобілізації, які проводяться терцентрами комплектування (ТЦК), в армії опиняються люди, яким неможливо знайти місце через їхні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у 68-му єгерську бригаду ЗСУ приїздили сотні нових військовослужбовців зі статусом обмежено придатних, командири шукали місця, де їх оселити і тримати подалі від фронту. Щоб такого більше не було, почали максимально широко застосовувати рекрутинг. Про майбутнє чоловіків в тилу і про проблеми з мобілізацією заступник командира 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша з позивним "Явір" розповів на порталі "Українська правда".

"Явір", як з'ясували журналісти, пішов добровольцем на російсько-українську війну, причому потрапив у військо з другої спроби через негаразди зі здоров'ям. Після кількох місяців в ТЦК він сформував батальйон і долучився до бойових дій. Військовий заявив, що чоловікам слід зрозуміти, що життя після мобілізації не закінчується, а продовжується, лише в умовах війни. Зі слів бійця, усі, хто поки що в тилу, з часом опиняться в армії.

"У всіх зараз є страх, що вони потраплять на війну і їхнє життя закінчиться. А я зустрічаю всі групи, я їм тут пояснюю: життя далі триває, просто ти тепер воюєш. Усі чоловіки, які зараз удома, мають готуватися. Воно їх не мине. Скоро будуть залучатися всі", — сказав він.

Також "Явір" розповів про проблеми з мобілізацією. За його оцінками, терцентри комплектування надсилають чоловіків, у яких негаразди зі здоров'ям, хоч по документах вони наче придатні. Після огляду з'ясовується, що насправді це не так. Наприклад, протягом тижня в бригаду прибули 140 мобілізованих, з них лише 60 виявились придатними для війська, заявив він. Один був повністю непридатним: відправили в армію зі словами, щоб мовчав, і припущенням, що його "звільнять, а нам треба план виконати".

"Проблема в медиках, які роблять липові документи та присилають нам реально непридатних людей", — навели журналісти слова військового.

Ще одне питання — щодо "бусифікації" та рекрутингу. "Явір" пояснив, що останнім часом у бригаді "одиниці" тих, кого примусово привозили в ТЦК і потім відправляли в армію. Переважна більшість нинішніх бійців — це результати рекрутингу, над яким активно працюють. Водночас він згадав людей, які прибули після "бусифікації": з його слів, з часом усіх мотивували якісно служити.

"Так вони всі потім і переконуються, і мотивуються. Усе навчанням", — наголосив "Явір".

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, 1 грудня представник Черкаського терцентру комплектування пояснив, звідки з'явилась "бусифікація". На думку військкома, такого явища не було б, якби усі чоловіки вчасно оновили військово-облікові дані.

Нагадуємо, 3 грудня міністр оборони Рустем Умєров розповів, за якими новими правилами будуть ставити на облік 17-річних юнаків.