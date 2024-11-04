"Встретил бессмертие в битве за Украину": на фронте погиб харьковский музыкант Amorth

Николай Состин, известный на украинской блэк-метал сцене как Amorth, присоединился к ВСУ в августе этого года. При гражданской жизни он играл в группах Drudkh, SOOM, "Заводь" и многих других.

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Харьковский барабанщик, участник многих украинских блэк-метал групп Николай Состин, известный под псевдонимом Аморт (Amorth), погиб на передовой в возрасте 39 лет. О гибели музыканта рассказал музыкант, основатель групп SOOM и "Пращур" Алексей Ковалев 4 октября в Instagram.

Алексей Ковалев отметил в своем посте, что сообщает о гибели товарища с невыразимой болью.

"Один из лучших ударников Украины, амбассадор кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите", — написал музыкант.

В комментарии изданию "Люк" Алексей сказал, что узнал о смерти Николая от его побратимов. По его словам, есть данные, что с прошлого вторника Amorth был на позициях возле Покровска. К вооруженным силам Состин присоединился 3 августа 2024 года, нес службу в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

О гибели музыканта также сообщила в соцсети украинская блэк-метал группа Nokturnal Mortum.

"Аморт, музыкант из рядов харьковской метал-сцены, встретил своё бессмертие в битве в войне за выживание Украины. Вечная память, вечная слава", — написали участники Nokturnal Mortum.

Группа призвала послушать альбом "Autumn Aurora" группы Drudkh или любую другую пластинку, к созданию которой приобщился Николай, чтобы почтить его память и музыкальный талант. До службы в ВСУ Аморт был сессионным музыкантом, давал уроки игры на ударных и играл в блэк-метал группах Харькова (Drudkh, Astrofaes, "Заводь", Ungern и других), а также в группе SOOM и психоделик артрок проекте "Был Замечен".

Напомним, 30 октября в Министерстве культуры сообщили, что на фронте погиб писатель Юрий Канюк. Юрий выполнял боевое задание на Торецком направлении, на момент гибели ему было 30 лет.

Ранее, 29 октября, в Николаевском отделении Национального олимпийского комитета Украины сообщили о гибели 24-летнего чемпиона Европы по академической гребле в боях против российских захватчиков. Даниил Егоров с начала вторжения воевал на самых горячих участках фронта.