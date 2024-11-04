"Зустрів безсмертя в битві за Україну": на фронті загинув харківський музикант Amorth

Микола Состін, відомий на українській блек-метал сцені як Amorth, долучився до ЗСУ в серпні цього року. За цивільного життя він грав у гуртах Drudkh, SOOM, "Заводь" і багатьох інших.

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Харківський барабанщик, учасник багатьох українських блек-метал гуртів Микола Состін, відомий під псевдонімом Аморт (Amorth), загинув на передовій у віці 39 років. Про загибель музиканта розповів музикант, засновник гуртів SOOM і "Пращур" Олексій Ковальов 4 жовтня в Instagram.

Олексій Ковальов зазначив у своєму пості, що повідомляє про загибель товариша із невимовним болем.

"Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блек-метала та гурту SOOM — Коля Amorth — на щиті", — написав музикант.

У коментарі виданню "Люк" Олексій сказав, що дізнався про смерть Миколи від його побратимів. За його словами, є дані, що з минулого вівторка Amorth був на позиціях біля Покровська. До збройних сил Состін долучився 3 серпня 2024 року, ніс службу у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про загибель музиканта також повідомив у соцмережі український блек-метал гурт Nokturnal Mortum.

"Аморт, музикант із лав харківської метал-сцени, зустрів своє безсмертя у битві у війні за виживання України. Вічна пам'ять, вічна слава", — написали учасники Nokturnal Mortum.

Гурт закликав послухати альбом "Autumn Aurora" гурту Drudkh або будь-яку іншу платівку, до створення якої долучився Микола, щоб вшанувати його пам'ять та музичний талант. До служби в ЗСУ Аморт був сесійним музикантом, давав уроки з гри на ударних і грав у блек-метал гуртах Харкова (Drudkh, Astrofaes, "Заводь", Ungern та інших), а також у гурті SOOM та психоделік артрок проєкті "Был Замечен".

Нагадаємо, 30 жовтня в Міністерстві культури повідомили, що на фронті загинув письменник Юрій Канюк. Юрій виконував бойове завдання на Торецькому напрямку, на момент загибелі йому було 30 років.

Раніше, 29 жовтня, у Миколаївському відділенні Національного олімпійського комітету України повідомили про загибель 24-річного чемпіона Європи з академічного веслування у боях проти російських загарбників. Даниїл Єгоров від початку вторгнення воював на найгарячіших ділянках фронту.