На війні з РФ загинув 24-річний чемпіон Європи з академічного веслування (фото)

Від першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку "Азов". Нагороджений нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" та "За збереження життя" .

Related video

У боях проти російських окупантів 28 жовтня 2024 року під селищем Нью-Йорк на Донеччині загинув 24-річний весляр з Миколаєва, член національної збірної України з академічного веслування Данило Єгоров. Про це повідомили у Миколаївському відділенні Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що Данило Єгоров був членом національної збірної команди України з веслування академічного 2016-2024 років. Він розпочав займатися веслуванням в Запорізькій області, а згодом представляв Миколаївську область.

Данило Єгоров

Навчався хлопець в Миколаївському ВУФК та Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Данило був бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібним призером чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року.

Данило Єгоров

Загинув Данило Єгоров 28 жовтня під селищем Нью-Йорк на Донеччині.

Від першого дня вторгнення він воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку "Азов".

Нагороджений почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест" та "За збереження життя" .

Нагадаємо, що 18 жовтня повідомлялося, що під Торецьком загинув двократний чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко. Україна втратила на фронті єдиного громадянина, який здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні лазіння на складність. Йому було 46 років.